மண்டாடி - ஓடிடியில் இந்திய அளவில் முதலிடம்!
மண்டாடி திரைப்படம் ஓடிடியில் அதிகம் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது...
நடிகர் சூரி - படம்: எக்ஸ்
நடிகர் சூரியின் மண்டாடி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
நடிகர் சூரியின் நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படம் கடந்த செப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமானது. இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கிய இப்படம் ரூ. 150 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து இந்தாண்டின் பிளாக்பஸ்டர் பட்டியலில் இடம்பிடித்தது.
சூரியுடன் நடிகர்கள் சுஹாஸ், சத்யராஜ், மஹிமா நம்பியார் ஆகியோரின் நடிப்பும் பேசப்பட்டது. கடலோடிகளின் வாழ்க்கையுடன் படக்குப்போட்டிகளைக் காட்சிப்படுத்திய விதத்தாலும் விமர்சன ரீதியாகவும் இப்படம் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், மண்டாடி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் அதிகம் பார்க்கப்படும் இந்தியத் திரைப்படங்களில் கடந்த சில நாள்களாக தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறது. இதற்கு முன், நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் இந்திய அளவில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட படமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor Soori's film Mandaadi has been released on an OTT platform and is garnering the attention of fans.
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