5 தசாப்தங்கள்... இப்போதும்... ஆர்ஜே பாலாஜி பதிவு!
ஆர்ஜே பாலாஜியின் ஜெயிலர் - 2 பதிவு...
நடிகர்கள் ஆர்ஜே பாலாஜி, ரஜினிகாந்த்
நடிகர் ஆர்ஜே பாலாஜி ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் குறித்து பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் கூட்டணியில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. முதல் பாகத்தின் ஆர்வம் காரணமாக தென்னிந்திய அளவில் இப்படத்திற்கு பெரிய வணிகம் ஏற்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
மேலும், இப்படத்திற்கு சராசரிக்கும் மேல் என்கிற விமர்சனங்களும் வந்துகொண்டிருப்பதால் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், நடிகரும் இயக்குநருமான ஆர்ஜே பாலாஜி பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதில், “5 தசாப்தங்கள்... தலைவர் திரைப்படம் வெளியானால் இப்போதும் அதே உணர்வைத் தருகிறது. சூப்பர் ஸ்டார்...!” எனக் கூறியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய இயக்குநர்களும் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தைப் பார்த்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor RJ Balaji has posted about the film Jailer 2
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