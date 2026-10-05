விஜய் சேதுபதியை வைத்து மருதநாயகம் இயக்க ஆசை: அட்லீ
இயக்குநர் அட்லீ மருதநாயகன் திரைப்படம் குறித்து பேச்சு...
நடிகர் கமல் ஹாசன், இயக்குநர் அட்லீ
நடிகர் விஜய் சேதுபதியை வைத்து மருதநாயகன் திரைப்படத்தை இயக்க விருப்பமுள்ளதாக அட்லீ தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் அட்லி நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படத்திற்கு ராக்கா எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். உலகின் முன்னணி விஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வையில் இதன் முக்கிய காட்சிகள் உருவாகி வருவதால் அவதார் போன்று மிகச்சிறப்பான காட்சியனுபவங்களக ராக்கா எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது.
அண்மையில், இயக்குநர் அட்லீயிடம் ராக்கா திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் எனக் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அட்லீ, “என் தயாரிப்பாளர் கூட இந்தக் கேள்வியைக் கேட்கவில்லை. விரைவில், ராக்கா திரையரங்குகளுக்கு வரும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார். இப்படம் ரூ. 600 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவாகிவருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், பத்தா வெற்றி விழாவில் பேசிய அட்லீ, “நடிகர் விஜய் சேதுபதியை வைத்து கமல் சார் நடிப்பில் கைவிடப்பட்ட மருதநாயகம் திரைப்படத்தை இயக்க ஆசைப்படுகிறேன். என்னிடம் அதற்கான சின்ன கதைக்கருவும் இருக்கிறது. வாய்ப்பும் பட்ஜெட்டும் அமைந்தால் நடிகர் கமல் ஹாசனையும் விஜய் சேதுபதியையும் அப்படத்தில் நடிக்க வைக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Atlee has expressed his desire to direct the movie Marudhanayagam with actor Vijay Sethupathi.
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