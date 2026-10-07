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ஒரே நாளில் வெளியாகும் மம்மூட்டி - துல்கர் திரைப்படங்கள்!

மம்மூட்டி - துல்கர் திரைப்படங்கள் வெளியீடு குறித்து....

நடிகர்கள் மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான்

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நடிகர்கள் மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான் திரைப்படங்கள் ஓரே நாளில் வெளியாகவுள்ளன.

மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களான மம்மூட்டியும் துல்கர் சல்மானும் தென்னிந்திய அளவில் பெரிய வணிகத்தை வைத்துள்ளனர்.

தற்போது, நடிகர் மம்மூட்டி தமிழில் நடிகர் தனுஷுடன் ஓம் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கிய இப்படம் கிரைம் திரில்லராக உருவாகியுள்ளது.

அதேபோல், நடிகர் துல்கர் சல்மான் தெலுங்கில் ஆகாசம்லோ ஒக்க தாரா திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதில், ஷ்ருதி ஹாசன், ஸ்வாசிகா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், மம்மூட்டி நடித்த ஓம் திரைப்படமும் துல்கரின் ஆகாசம்லோ ஒக்க தாராவும் நவ. 20 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் வெளியாகின்றன. இரண்டு படங்களுக்கும் தெலுங்கில் வரவேற்பு இருக்கும் என்பதால் திரையரங்க ஒதுக்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

Films starring Mammootty and Dulquer Salmaan are set to be released on the same day.

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