ஓ.ம், ஏஓடி! ஒரே நாளில் வெளியீட்டைக் காணும் அப்பா - மகன்!
மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான் திரைப்படங்களின் வெளியீடு குறித்து...
நடிகர்கள் மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான்
நடிகர்கள் மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மானின் திரைப்படங்கள் ஒரே நாளில் திரைக்கு வருகின்றன.
மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களான மம்மூட்டியும் துல்கர் சல்மானும் தென்னிந்திய அளவில் பெரிய வணிகத்தை வைத்துள்ளனர்.
நடிகர் மம்மூட்டி தமிழில் நடிகர் தனுஷுடன் ஓம் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கிய இப்படம் கிரைம் திரில்லராக உருவாகியுள்ளது. நீண்ட காலம் கழித்து மம்மூட்டி நடித்த தமிழ்ப்படம் என்பதால் அவரின் ரசிகர்களும் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
அதே நேரம், நடிகர் துல்கர் சல்மான் தெலுங்கில் ஆகாசம்லோ ஒக்க தாரா திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதில், ஷ்ருதி ஹாசன், ஸ்வாசிகா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஐஆம் கேம் தோல்விக்குப் பின் வெளியாகும் துல்கர் திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், மம்மூட்டி நடித்த ஓம் திரைப்படமும் துல்கரின் ஆகாசம்லோ ஒக்க தாராவும் வருகிற நவ. 20 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் வெளியாகின்றன. இரண்டு படங்களுக்கும் தமிழ், தெலுங்கில் வரவேற்பு இருக்கும் என்பதால் திரையரங்க ஒதுக்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
Films starring Mammootty and Dulquer Salmaan are releasing on the same day.
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