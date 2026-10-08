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சூரி திரைப்படத்தைத் தயாரிக்க ஆர்வம்காட்டும் பிரபல நிறுவனங்கள்!

நடிகர் சூரியைச் சூழந்த தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்...

நடிகர் சூரி

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நடிகர் சூரியின் திரைப்படங்களைத் தயாரிக்க முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.

கொட்டுக்காளி’, ’விடுதலை’, ’மாமன்’ உள்ளிட்ட படங்களின் வெற்றிக்கு பிறகு நடிகர் சூரி கதாநாயகனாக ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றார். அண்மையில், வெளியான மண்டாடி திரைப்படம் உலக அளவில் ரூ. 150 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சூரியின் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக மாற்றியது.

அடுத்ததாக, இந்தியாவின் பல மொழிகளில் பிரம்மாண்டமான மற்றும் வித்தியாசமான படங்களைத் தயாரித்து வரும் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் சூரியின் திரைப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றனர். இப்படத்தை இயக்குநர் ஆர். ரவிகுமார் இயக்க, நவீன் யெர்னேனி மற்றும் ஒய். ரவி சங்கர் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.

மண்டாடி திரைப்படம் தமிழகத்திலேயே ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதால் சூரியின் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களின் வணிகமும் உயர உள்ளது. இதனால், சூரியின் சம்பளமும் ரூ. 20 கோடிக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.

இருந்தாலும், பல முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் சூரியின் திரைப்படங்களைத் தயாரிக்க ஆர்வம்காட்டி வருகின்றன. ரூ. 100 கோடிக்கான பட்ஜெட் திரைப்படத்திலும் விரைவில் சூரி இடம்பிடிப்பார் என்றே சினிமா வட்டாரம் தெரிவிக்கிறது.

Leading production companies are showing interest in producing films starring actor Soori.

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