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எப்படி கதைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்? நடிகர் சூரி விளக்கம்!

நடிகர் சூரி தன் கதைத் தேர்வுகள் குறித்து பேசியுள்ளார்...

நடிகர் சூரி

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நடிகர் சூரி தான் நடிக்கும் திரைப்படங்களைத் தேர்வு செய்வது குறித்து பேசியுள்ளார்.

நகைச்சுவை நடிகர்கள் ஹீரோவாகும் போது பெரும்பாலும் நகைச்சுவையான திரைப்படங்களையே கையில் எடுப்பர். தமிழில் சந்திரபாபு, என். எஸ். கிருஷ்ணன், கவுண்டமணி, வடிவேலு, சந்தானம் என திரையில் வெற்றிகரமான நகைச்சுவை நடிகர்கள் பலரும் கதாநாயகனாக நடித்தும் வெற்றிகளைப் பெற்றனர்.

ஆச்சரியப்படும் விதமாக இந்தப் பட்டியலில் இணைந்த நடிகர் சூரி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் கொடுத்து தான் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் என்கிற பிம்பத்தையே உடைத்துள்ளார்.

விடுதலை திரைப்படம் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமான சூரி, கொடுக்காளி, கருடன், மாமன் என ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் தன்னை வளர்த்துக்கொண்டு நாயகனாக வரவேற்பைப் பெற்றார். அண்மையில், சூரி நடித்து வெளியான மண்டாடி திரைப்படம் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. அடுத்ததாக, இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் நடித்து முடித்த ஏழு கடல் ஏழு மலை திரைப்படம் வெளியாகிறது.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் கலந்துகொண்ட சூரியிடம் இயக்குநர் மிஷ்கின், “ரசிகர்களிடம் நல்ல நாயகன் கிடைத்துவிட்டான் என்கிற எண்ணத்தை விதைத்துவிட்டீர்கள். தொடர்ந்து, கதையம்சமுள்ள திரைப்படங்களிலும் நடிக்கிறீர்கள். நீங்கள் எப்படி கதைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள்? எனக் கேட்டார்.

இதற்கு நடிகர் சூரி, “என்னை பொறுத்தவரை கதை கேட்கும்போது அதில் நேர்மையும் உண்மைத்தன்மையும் இருக்கிறதா என்றும் அங்கு என்னைப் பொருத்திக்கொள்ள முடிகிறதா என்றும் பார்ப்பேன். வேறு எதுவும் எனக்குத் தெரியாது” என்றார். இப்பதில் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.

Actor Soori has spoken about how he selects the films he acts in.

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