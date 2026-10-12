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போலீஸ் போலீஸ் - 2 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்! விரைவில் ஒளிபரப்பு!

போலீஸ் போலீஸ் - 2 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருவது தொடர்பாக...

police police

போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் முதல்காட்சி. - படம்: எக்ஸ்

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போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், விரைவில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்ற தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

காவல் நிலையத்தில் போலீஸ் - திருடன் இடையே நடக்கும் நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி நகைச்சுவைக் கலந்து ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடர் கடந்த மார்ச் மாதம் நிறைவடைந்தது.

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வந்த இந்தத் தொடரில், மிர்ச்சி செந்தில், ஜெயசீலன் தங்கவேல் முதன்மை பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இவர்களுடன் சுஜிதா தனுஷ், ஷபானா ஷாஜகான், சத்யா, வின்சென்ட் ராய் உள்பட பலர் நடித்திருந்தனர்.

கோன், சிதம்பரம், மணிவண்ணன் என மூன்று இயக்குநர்கள் இந்த இணையத் தொடரை இயக்கியிருந்தனர். ஜேம்ஸ் விக்டர், சரண் ராகவன் என இருவர் இசையமைத்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், போலீஸ் போலீஸ் தொடரின் முதல் பாகத்துக்குக் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப்படுகிறது.

இந்தத் தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முதல் பாகத்தில் நடித்த நடிகர்கள், இரண்டாம் பாகத்திலும் தொடர்கிறார்கள், புதியவர்களும் இணைந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் இரண்டாம் பாகம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் விரைவில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

Summary

Filming for the web series Police Police - 2 is currently underway, and reports indicate that it will be released soon.

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