நிறைவடைகிறது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இணையத் தொடர்! படப்பிடிப்பு நிறைவு!
பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இணையத் தொடர் நிறைவடையவுள்ளது தொடர்பாக...
'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ இணையத் தொடர் - படம்: X/jio hotstar
நடிகரும் இயக்குநருமான போஸ் வெங்கட் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கும் 'பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்’ இணையத் தொடர் விரைவில் நிறைவடைகிறது.
இந்தத் தொடரில் காயத்ரி சாஸ்திரி, நிகிலா சங்கர், லுதுஃப், கிஷோர், ஷ்ரவ்னிதா ஸ்ரீகாந்த், சித்தார்த் பாபு, பிரமோதினி, நம்ரிதா, ராஜ் அய்யப்பா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.
போலீஸ் போலீஸ் மற்றும் வேர மாரி லவ் ஸ்டோரி இணையத் தொடர்களை இயக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த சிதம்பரம் மணிவண்ணன் இந்தத் தொடரை இயக்கி வருகிறார்.
வெவ்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் 4 சகோதர, சகோதரிகளின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் குடும்பத்தில் நிகழும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி, நகைச்சுவை கலந்து இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.
இந்த இணையத் தொடருக்கு மணிகண்டன் ராமமூர்த்தி ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது. இதனால், இந்தத் தொடரின் கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் ஒருசில வாரங்களில் ஒளிபரப்பப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இணையத் தொடர், ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதால், இந்தத் தொடரின் இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப்படும் என்றே கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்.
Summary
The web series 'Brothers and Sisters', starring actor and director Bose Venkat in the lead role, will soon be completed.
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