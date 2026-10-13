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‘ஜெயிலா் 2’ திரைப்படத்தை இணையதளங்களில் வெளியிடத் தடை

நடிகா் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோா் நடித்துள்ள ‘ஜெயிலா் 2’ திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடத் தடை

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நடிகா் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோா் நடித்துள்ள ‘ஜெயிலா் 2’ திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடத் தடை விதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தத் திரைப்படம் அக். 15-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்கள், டிஜிட்டல் தளங்களில் வெளியிடத் தடை விதிக்க வேண்டும், திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியான 30 நிமிஷங்களில் சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவதால், பெருத்த இழப்பு ஏற்படுகிறது.

எனவே, ‘ஜெயிலா் 2’ திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடத் தடை விதிக்கக் கோரி, அந்தப் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் சாா்பில், சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ‘ஜெயிலா் 2’ திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்கள், டிஜிட்டல் தளங்களில் வெளியிடத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டாா்.

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