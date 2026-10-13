பூஜா ஹெக்டே பிறந்த நாள்: ஸ்ரீ ஸ்ரீ புதிய போஸ்டர்!
பூஜா ஹெக்டே சிறப்பு போஸ்டர்...
பூஜா ஹெக்டே
நடிகை பூஜா ஹெக்டேவின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ திரைப்பட போஸ்டர் வெளியானது.
நடிகர் துல்கர் சல்மான் மற்றும் நடிகை பூஜா ஹெக்டே இணைந்து இயக்குநர் ரவி நெலகுதிதி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.
தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் உருவாகி வரும் இந்தப் புதிய படத்திற்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதற்கு, இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.
இந்த நிலையில், நடிகை பூஜா ஹெக்டேவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீயின் சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.
The poster for actress Pooja Hegde's film 'Sri Sri' has been released.
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