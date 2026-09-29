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இந்தியாவுக்கு 50ஆவது பதக்கம்: உயரம் தாண்டுதலில் வெண்கலம் வென்ற பூஜா சிங்!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற 19 வயதான இந்திய வீராங்கனை பூஜா சிங் குறித்து...

Pooja Singh

இந்திய வீராங்கனை பூஜா சிங் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி உயரம் தாண்டுதலில் இந்திய வீராங்கனை பூஜா சிங் (19 வயது) வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 50 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

மகளிருக்கான உயரம் தாண்டுதலில் 19 வயதான இந்திய தடகள வீராங்கனை பூஜா சிங் 1.84 மீட்டர் உயரம் தாண்டி வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

இந்தப் பிரிவில் உஸ்பெகிஸ்தானின் வீராங்கனை சயஃபில்லேவா பார்னோக்ஹோன் 1.87 மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்கமும் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை கிறிஸ்டினா ஓவ்சின்னிகோவா 1.87 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றார்கள்.

இந்தியாவுக்கு இத்துடன் 50 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் 5 தங்கம், 21 வெள்ளி, 24 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து பத்தாவது இடத்திலேயே நீடிக்கிறது.

ஆசிய விளையாட்டில் 143 தங்கம், 253 பதக்க எண்ணிக்கையுடன் சீனா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் அசைக்க முடியாமல் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Asian Games 2026: Pooja Singh Wins Bronze For India In Women's High Jump

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