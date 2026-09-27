இந்தியாவுக்கு 33ஆவது பதக்கம்: 0.01 விநாடிகள் வித்தியாசத்தில் வெண்கலம் வென்ற ஹரிதா!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தடகளத்தில் வெண்கலம் வென்ற ஹரிதா குறித்து...
இந்திய வீராங்கனை ஹரிதா பத்ரா - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மகளிருக்கான 200 மீ. தடகளத்தில் இந்திய வீராங்கனை ஹரிதா பத்ரா வெண்கலம் வென்று அசத்தினார். இதில் இவர் 0.01 விநாடிகள் வித்தியாசத்தில் பதக்க வாய்ப்பை தக்க வைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மகளிருக்கான 200 மீ. தடகளத்தில் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய வீராங்கனை ஹரிதா பத்ரா 23.20 விநாடிகளில் மூன்றாமிடம் பிடித்து வெண்கலம் வென்றார்.
சிங்கப்பூர் வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா 22.78 நொடிகளில் இலக்கை கடந்து தங்கம் வென்றார். சீனாவின் சென் யூஜி 22.93 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து வெள்ளி வென்றார்.
இந்திய வீராங்கனை ஹரிதா 0.01 நொடிகளில் ஜப்பான் வீராங்கனையை முந்தி பதக்கம் வென்றார். இலக்கை அடைய ஜப்பான் வீராங்கனை 23.21 விநாடிகள் எடுத்துக்கொள்ள, இந்திய வீராங்கனை 23.20 விநாடிகள் எடுத்துக்கொண்டதும் குறிப்பிடத்தகக்கது.
இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 33 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் அதில் 4 தங்கம், 14 வெள்ளி, 15 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். குத்துச் சண்டையில் மூன்று பதக்கங்கள் உறுதியாகி இருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
Bronze for Harita ð¥ð®ð³— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) September 27, 2026
With a timing of 23.20s, Indiaâs Harita Bhadra secured a bronze medal in the womenâs 200m final at #AichiNagoya2026. ð¥ pic.twitter.com/ZsQDvcI1Vl
Summary
Sprinter Harita Bhadra, who clinched Asian Games 2026 women's 200m bronze by 0.01s
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