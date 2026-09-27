இந்தியாவுக்கு 32ஆவது பதக்கம்: 18 வயதில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த அனாஹத் சிங்!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற இந்திய ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை அனாஹத் சிங் குறித்து...
இந்திய ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை அனாஹத் சிங் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் ஸ்குவாஷ் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங் இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியுற்று, வெள்ளி வென்றார்.
மகளிர் பிரிவில் முதல்முறையாக பதக்கம் வென்று சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அபய் சிங் வெள்ளி வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
ஸ்குவாஷ் மகளிர் ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அனாஹத் சிங் - மலேசியாவின் சிவசங்கரி சுப்ரமணியம் மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் அனாஹத் சிங் 0-3 (4-11, 4-11, 7-11) என்ற கேம்களில் தோல்வியுற்றார். இருப்பினும் இந்திய மகளிர் வரலாற்றில் முதல்முறையாக பதக்கம் வெல்லப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுவரை இந்தியாவுக்கு 32 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதில் 4 தங்கம், 14 வெள்ளி, 14 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
A silver to cap a memorable squash campaign for Anahat. ð¥— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) September 27, 2026
Indiaâs first womenâs singles finalist at the #AsianGames added another medal to her collection. â¨ pic.twitter.com/tN2M5uco92
Summary
India's 32nd medal: Anahat Singh achieves a historic feat at the age of 18!
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