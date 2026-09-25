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இந்தியாவுக்கு 21ஆவது பதக்கம்: வெண்கலம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள்!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள் குறித்து...

Table tennis mixed doubles pair wins bronze

வெண்கலம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள் - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள் பிரிவில் வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்கள். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 21 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

டேபிள் டென்னிஸ் அரையிறுதிப் போட்டியில் கலப்பு இரட்டையர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் சார்பாக மனுஷ் ஷா & தியா சிதலே சீனாவின் வாங் சி ஹுகின் சன்னி இங் கில் உடன் மோதினார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் 0–4 (8–11, 5–11, 8–11, 2–11) என்ற கேம்களில் இந்திய இணையினர் தோல்வியுற்றனர். இருப்பினும் இந்திய அணிக்கு வெண்கலம் கிடைத்துள்ளது.

இதுவரை 2 தங்கம், 8 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் என மொத்தமாக 21 பதக்கங்கள் இந்தியாவுக்குக் கிடைத்துள்ளன. கபடி மற்றும் ஸ்குவாஷ் பிரிவில் நான்கு பதக்கங்கள் உறுதியாகியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Table Tennis Mixed Doubles – Semifinal bronze medals at the 2026 Asian Games

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