இந்தியாவுக்கு 21ஆவது பதக்கம்: வெண்கலம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள்!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள் குறித்து...
வெண்கலம் வென்ற டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள் - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர்கள் பிரிவில் வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்கள். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 21 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.
டேபிள் டென்னிஸ் அரையிறுதிப் போட்டியில் கலப்பு இரட்டையர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் சார்பாக மனுஷ் ஷா & தியா சிதலே சீனாவின் வாங் சி ஹுகின் சன்னி இங் கில் உடன் மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் 0–4 (8–11, 5–11, 8–11, 2–11) என்ற கேம்களில் இந்திய இணையினர் தோல்வியுற்றனர். இருப்பினும் இந்திய அணிக்கு வெண்கலம் கிடைத்துள்ளது.
இதுவரை 2 தங்கம், 8 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் என மொத்தமாக 21 பதக்கங்கள் இந்தியாவுக்குக் கிடைத்துள்ளன. கபடி மற்றும் ஸ்குவாஷ் பிரிவில் நான்கு பதக்கங்கள் உறுதியாகியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ð¥ BRONZE FOR INDIA! ð®ð³ð— SAI Media (@Media_SAI) September 25, 2026
Asian Games 2026 | Table Tennis
Mixed Doubles â Semifinal
Manush Shah (TOPS Core) & Diya Chitale (TOPS Core) fought hard against Chinaâs Wang Chuqin & Sun Yingsha, going down 0â4 (8â11, 5â11, 8â11, 2â11).
A 4th Asian Games table tennis medal for Indiaâ¦ pic.twitter.com/xrad7cwHCy
Summary
Table Tennis Mixed Doubles – Semifinal bronze medals at the 2026 Asian Games
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