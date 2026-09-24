ஆசிய போட்டிகள்: கலப்பு தொடர் ஓட்டப் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற தமிழர்களுக்கு ரூ. 50 லட்சம் அறிவித்த முதல்வர்!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கலப்பு தொடர் ஓட்டப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ரூ. 50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து...
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ரூ.50 லட்சம் அறிவிப்பு
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கலப்பு தொடர் ஓட்டப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழக வீரர்களுக்கு ரூ. 50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கலப்பு தொடர் ஓட்டப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்து, "ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், தடகளம் 4x400 மீட்டர் கலப்பு தொடர் ஓட்டப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தடகள வீரர்கள் வித்யா ராம்ராஜ், விஷால் டி.கே. ஆகியோருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
இந்திய அணியின் 4 நபர் அடங்கிய இந்தக் கலப்பு தொடர் ஓட்டக் குழுவில், 2 வீரர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது கூடுதல் சிறப்பு மட்டுமில்லாமல், தமிழ்நாடு விளையாட்டுத் துறைக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய பெருமையாகும்.
தடகள வீரர்கள் வித்யா ராம்ராஜ், விஷால் டி.கே. ஆகியோரின் சிறப்பான சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தலா ரூ.50 லட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் எலைட் விளையாட்டு வீரர் (ELITE Sportsperson Scheme) திட்டத்தின்கீழ், நிதியுதவி பெற்றுவரும் இருவரும் தங்களது கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பால் இச்சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
இவர்களது வெற்றி, விளையாட்டில் சாதனை படைக்கத் துடிக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கு நம்பிக்கையையும், ஊக்கத்தையும் அளிக்கிறது. இந்தியாவுக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள இவர்களின் வெற்றிப் பயணம் மேலும் பல புதிய வரலாறுகளைப் படைத்திட வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
CM Vijay announces ₹50 lakh for Tamils who won silver in Athletics Mixed 4×400m Relay at the 20th Asian Games
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