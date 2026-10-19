பைரவி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம்!
பைரவி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் குறித்து...
பைரவி தொடர் - படம்: விடியோ கிளிப்
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள பைரவி என்ற புதிய தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் குறித்த தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
கயல் தொடர் அக். 24 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையுடன் நிறைவடைகிறது. இந்தத் தொடருக்கு மாற்றாக அக். 26 ஆம் தேதி முதல் புதிய தொடரான பைரவி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிஸ்டர் மனைவி தொடரில் இணைந்து நடித்த பவன் - தேப்ஜானி ஜோடி, பைரவி தொடரில் மீண்டும் இணைந்து நடிக்கின்றனர். இந்தத் தொடரை விஷன் டைம் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
மேலும், இந்தத் தொடரில் நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா, குறிஞ்சி, ராஜா, அஜய் ரத்னம் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
இந்தத் தொடர் தொலைந்துபோன வாழ்க்கையை தேடும் நாயகியின் கதையாக எடுக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சி வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், பைரவி தொடர் அக். 26 ஆம் தேதி முதல் திங்கள்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 7.30 மணிக்கு ஒளிபரப்படும் என்ற தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
எனினும், இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Information regarding the airing time of the new series Bhairavi, which will be aired on Sun TV, has been revealed.
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