வைரலாகும் கயல் தொடரின் கடைசி நாள் படப்பிடிப்பு புகைப்படங்கள்!
கயல் தொடரின் கடைசி நாள் படப்பிடிப்பு நாளில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் வைரல்.
கயல் தொடரின் கடைசி நாள் படப்பிடிப்பு புகைப்படங்கள். - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடர் அக். 24 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அதற்கான படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்துள்ளது.
ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் இந்தத் தொடர், 1500 நாள்களைக் கடந்தும், 5 ஆண்டுகளை நெருங்கியும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
கடந்த 2021 அக். 21 ஆம் தேதி ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடர், திங்கள்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை ஒளிபரப்பாகிறது. இந்தத் தொடரை பி. செல்வம் இயக்கி வருகிறார்.
இதனிடையே, கயல் தொடரின் நாயகன் சஞ்ஜீவ், இந்தத் தொடரில் இருந்து விலகியதாகத் தகவல் வெளியான நிலையில், இறுதிக்கட்ட காட்சிகளில் அவர் நடித்து வருகிறார்.
இந்தத் தொடரில், சைத்ரா ரெட்டி, சஞ்ஜீவ், மீனாகுமாரி, ஷியாம் உள்ளிட்டோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள். தந்தையை இழந்த கயல் என்ற கடின உழைப்பாளிப் பெண்ணைச் சுற்றியே, இந்தத் தொடரின் கதை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கயல் தொடரின் கடைசி நாள் படப்பிடிப்பு புகைப்படங்கள். - kayal serial
இந்த நிலையில், கயல் தொடரின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது. அப்போது, படப்பிடிப்பு தளத்தில் தொடர் குழு எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
கயல் தொடருக்கு மாற்றாக அக். 26 ஆம் தேதி முதல் புதிய தொடரான ஜேப்ஜானியின் பைரவி சீரியல் ஒளிபரப்பு செய்யப்படவுள்ளது.
Summary
The serial 'Kayal', currently being broadcast on Sun TV, is set to conclude on October 24th, and the filming for it has now been completed.
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