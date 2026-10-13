தேப்ஜானி நடிக்கும் புதிய தொடரின் பெயர் மாற்றம்!
பவன் - தேப்ஜானி நடிக்கும் புதிய தொடரின் பெயர் மாற்றம் குறித்து...
தேப்ஜானி நடிக்கும் பைரவி தொடர். - படம்: விடியோ கிளிப்
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடர் விரைவில் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அதற்கு மாற்றாக பைரவி என்ற புதிய தொடர் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
கயல் தொடர் வரும் அக். 24 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தத் தொடருக்கு மாற்றாக அக். 26 ஆம் தேதி முதல் புதிய தொடரான பைரவி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிஸ்டர் மனைவி தொடரில் இணைந்து நடித்த பவன் - தேப்ஜானி ஜோடி புதிய தொடரில் மீண்டும் இணைந்து நடிக்கின்றனர். இந்தத் தொடரை விஷன் டைம் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
மிஸ்டர் மனைவி தொடரில் பவன் - தேப்ஜானி ஆகியோர் இணைந்து நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமான நிலையில், இவர்கள் தொலைக்காட்சி விளம்பரத்தில்கூட ஜோடியாக நடித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், பைரவி தொடரில் இவர்கள் இணைந்து நடிக்கிறார்கள். தொலைந்துபோன வாழ்க்கையை தேடும் நாயகியின் கதையாக இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்தத் தொடரில் நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா, குறிஞ்சி, ராஜா, அஜய் ரத்னம் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
முன்னதாக, இந்தத் தொடருக்கு பராசக்தி என்று பெயரிடப்பட்டிருந்த நிலையில், பைரவி என்று பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சியும் வெளியாகியுள்ளது.
Summary
As the serial Kayal, currently airing on Sun TV, is set to conclude soon, a new serial titled Bhairavi will be broadcast as its replacement.
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