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கயல் தொடரில் மீண்டும் சஞ்ஜீவ்!

கயல் தொடரில் மீண்டும் இணைந்த நடிகர் சஞ்ஜீவ் குறித்து...

kayal serial

கயல் தொடரில் நடிகர் சஞ்ஜீவ். - படம்: விடியோ கிளிப்

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சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடரில் இருந்து விலகியிருந்த சஞ்ஜீவ், மீண்டும் இந்தத் தொடரில் இணைந்துள்ளார்.

இந்தத் தொடரில், சைத்ரா ரெட்டி, சஞ்ஜீவ், மீனாகுமாரி, ஷியாம் உள்ளிட்டோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள்.

ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் இந்தத் தொடர், திங்கள்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்தத் தொடரை பி. செல்வம் இயக்கி வருகிறார். கயல் தொடர் 1500 எபிசோடுகளை கடந்து ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இதனிடையே, கயல் தொடரின் நாயகன் சஞ்ஜீவ், இந்தத் தொடரில் இருந்து விலகியதாகத் தகவல் வெளியானது. , சஞ்ஜீவ் தொடர்பான காட்சிகள் இடம்பெறாமலும் இருந்து வந்தது.

பின்னர், கதைக்களத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய பாத்திரங்கள் மூலம் கயல் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வந்தது. 5 ஆண்டுகளை நெருங்கி ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்தத் தொடர் வரும் அக். 24 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.

இந்த நிலையில், கயல் தொடரின் இறுதிக்கட்டக் காட்சியில் சஞ்ஜீவ் நடித்துள்ளார். இது தொடர்பான முன்னோட்டக் காட்சி வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

Sanjeev, who had left the Sun TV serial Kayal, has rejoined the show.

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