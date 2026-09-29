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கயல் தொடருக்கு மாற்றாக ஒளிபரப்பாகவுள்ள புதிய தொடர் இதுதான்!

பராசக்தி தொடரின் ஒளிபரப்பு தேதி குறித்து...

Pavan Ravindra - Debjani Modak

பவன் - தேப்ஜானி - கோப்புப்படம்

Published On :

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடர் விரைவில் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அதற்கு மாற்றாக ஒளிபரப்பாகும் புதிய தொடர் குறித்த தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் கயல் தொடர் வரும் அக். 24 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையும் என்று கூறப்படுகிறது.

கயல் தொடருக்கு மாற்றாக அக். 26 ஆம் தேதி முதல் புதிய தொடரான பராசக்தி சீரியல் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மிஸ்டர் மனைவி தொடரில் இணைந்து நடித்த பவன் - தேப்ஜானி ஜோடி பராசக்தி தொடரில் மீண்டும் இணைந்து நடிக்கின்றனர். இந்தத் தொடரை விஷன் டைம் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

மிஸ்டர் மனைவி தொடரில் பவன் - தேப்ஜானி ஆகியோர் இணைந்து நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து, இவர்கள் தொலைக்காட்சி விளம்பரத்தில்கூட ஜோடியாக நடித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், பராசக்தி தொடரில் இவர்கள் இணைந்து நடித்து வருகின்றனர். மேலும், இந்தத் தொடரில் நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா, குறிஞ்சி, ராஜா, அஜய் ரத்னம் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

நடிகர் பவன் ரவீந்திரா ஜீ தெலுங்கில் தீர்க்க சுமங்களி பவா என்ற தொடரில் நடித்து வருகிறார். நடிகை தேப்ஜானி மொடாக் ராசாத்தி தொடரின் மூலம் தமிழ் சின்ன திரையில் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து வானத்தைப் போல, மிஸ்டர் மனைவில் தொடரில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார்.

Summary

As the serial Kayal, currently airing on Sun TV, is set to conclude soon, information regarding the show that will replace it has come to light.

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