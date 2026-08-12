கயல் தொடரில் இருந்து சஞ்ஜீவ் திடீர் விலகல்?

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் தொடரிலிருந்து, நடிகர் சஞ்ஜீவ் விலகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தத் தொடரில், சைத்ரா ரெட்டி, சஞ்ஜீவ், மீனாகுமாரி, ஷியாம் உள்ளிட்டோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள்.
ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் இந்தத் தொடர், திங்கள்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
இந்தத் தொடரை பி. செல்வம் இயக்கி வருகிறார். கயல் தொடர் 1500 எபிசோடுகளை நெருங்கியுள்ளது.
இதனிடையே, கயல் தொடரின் கதைக்களத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய பாத்திரங்களை தொடர் குழு அறிமுகம் செய்தது.
அவள் சந்தியா, ரியா விஸ்வநாதன், பேபி ஜாய்ஸ், ஜிஷ்ணு மேனன் உள்ளிட்டோரின் வருகையால், தொடரின் கதை மாற்றப்பட்டு ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், கயல் தொடரின் நாயகன் சஞ்ஜீவ், இந்தத் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. திடீர் விலகல் குறித்து சஞ்ஜீவ் தரப்பில் இருந்து எந்தவொரு விளக்கமும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
நீண்ட நாள்களாக, கயல் தொடரில், சஞ்ஜீப் தொடர்பான காட்சிகள் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Reports indicate that actor Sanjeev has quit the serial Kayal, which airs on Sun TV.
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