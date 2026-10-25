5 ஆண்டு பயணம்! 1555 நாள்களுடன் நிறைவடைந்த கயல் தொடர்!
1555 நாள்களுடன் நிறைவடைந்த கயல் தொடர் குறித்து...
கயல் தொடர் நடிகர்கள். - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்த கயல் தொடர், 1555 நாள்களுடன் நிறைவடைந்தது.
கடந்த 2021 அக். 21 ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகி வந்த கயல் தொடர், ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றும் டிஆர்பியில் முன்னணியிலும் இருந்து வந்தது.
எப்போதும் டிஆர்பியில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்து ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் இந்தத் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வந்தது. 5 ஆண்டுகளைக் கடந்து ஒளிபரப்பாகி வந்த கயல் தொடர் 1555 எபிசோடுகளுடன் நேற்று (அக். 24) நிறைவடைந்தது.
இந்தத் தொடரில், சைத்ரா ரெட்டி, சஞ்ஜீவ், மீனாகுமாரி, ஷியாம் உள்ளிட்டோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்து வந்தனர். இந்தத் தொடரை பி. செல்வம் இயக்கி வந்தார்.
தந்தையை இழந்த கயல் என்ற கடின உழைப்பாளிப் பெண்ணுக்கு வரும் அனைத்து தடைகளையும் எப்படி தைரியமாக எதிர்கொள்கிறாள் என்பதை மையப்படுத்தி கயல் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், பல்வேறு போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, கதையின் நாயகன் மற்றும் நாயகி, சஞ்ஜீவ் மற்றும் சைத்ரா ரெட்டி இணைவதுபோல கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டு நிறைவடைந்தது.
தற்போதுள்ள சூழலில், தொடர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு குறுகிய காலத்திலேயே முடிக்கப்படும் நிலையில், 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது கயல் தொடரின் பெரிய சாதனையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
கயல் தொடர் நிறைவடைந்த நிலையில், நாளை (அக். 26) முதல் அன்னம் தொடர் இரவு 6.30 முதல் 7.30 வரை ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்றும் பைரவி என்ற புதிய தொடர் இரவு 7.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் என்று தெரிவிக்க்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The Kayal series, which was aired on Sun TV, ended after 1555 days
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