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இசை - இளையராஜா... நடிகர் சசிகுமாரின் புதிய திரைப்படம்!

நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம்...

நடிகர் சசிகுமார், நடிகைகள் ஸ்வாசிகா, நந்திதா ஸ்வேதா, அஞ்சலி நாயர்

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நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகும் திரைப்படத்தின் பூஜை நடைபெற்றுள்ளது.

இசைஞானி இளையராஜா இசையமைப்பில் பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா, லைலா நடித்த ‘நந்தா’, அமீர் இயக்கத்தில் சூர்யா, த்ரிஷா நடித்த ‘மௌனம் பேசியதே’ வெற்றிப் படங்களைத் தயாரித்த, அபராஜீத் பிலிம்ஸ் கணேஷ் ரகு தயாரிப்பில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது.

ஹரிஷ் சந்தோஷ் இயக்கும் இப்படத்தில் நடிகர் சசிகுமார் கதாநாயகனாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகைகள் ஸ்வாசிகா, நந்திதா ஸ்வேதா, அஞ்சலி நாயர் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் சென்னையில் தொடங்கிய நிலையில், தொடர்ந்து நவம்பர் மாதம் முதல் கோவையில் படப்பிடிப்பு முறையாக நடைபெற உள்ளது.

the film starring actor Sasikumar has been held.

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