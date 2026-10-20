தமிழில் வெளியாகும் பிரதம த்ரிஷ்டிய குட்டக்கார்!
பிரதம த்ரிஷ்டிய குட்டக்கார் தமிழில் திரைக்கு வருகிறது....
நடிகை பார்வதி திருவோத்து நடித்த பிரதம த்ரிஷ்டிய குட்டக்கார் திரைப்படம் தமிழில் டப்பிங் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஷகத் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பார்வதி திருவோத்து, சித்தார்த் பரதன், மாத்யூ தாமஸ், உண்ணி மாயா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் திரைக்கு வந்த திரைப்படம் பிரதம த்ரிஷ்டிய குட்டக்கார்.
காவல் நிலையத்தில் காவல்துறையினரால் எதிர்பாராத விதமாக நடந்த சம்பவத்தைச் சுற்றி உருவாக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றதுடன் விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல கருத்துகளைப் பெற்றது. மேலும், திரையரங்க வெளியீட்டில் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது.
ஆனால், ஓடிடியில் வெளியான இப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழில் பிடிகே என்கிற பெயரில் இப்படத்தை டப்பிங் செய்துள்ளனர். இது, வருகிற அக். 23 ஆம் தேதி தமிழகத் திரைகளில் வெளியாகவுள்ளது. தமிழக வெளியீட்டு உரிமையை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.
The film Prathama Drishthiya Kuttakkar, starring actress Parvathy Thiruvothu, has been dubbed in Tamil.
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