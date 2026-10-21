தெய்வீக மர்மம் கதைக்களத்தில் உருவாகும் ஆதி ருத்ரா!
தெய்வீக மர்மம் கதைக்களத்தில் உருவாகும் ஆதி ருத்ரா திரைப்படம் பற்றி...
ஆதி ருத்ரா போஸ்டர் - X
தெய்வீக மர்மத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகவுள்ள ஆதி ருத்ரா திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
காந்தாரா திரைப்படத்திற்குப் பிறகு தெய்வீகம், ஆன்மிகம் மற்றும் மர்மம் கலந்த கதைக்களத்தில் உருவாகும் மற்றுமொரு பிரம்மாண்ட பான் இந்திய திரைப்படமாக ‘ஆதி ருத்ரா’ உருவாகவுள்ளது.
ஆதி சாய்குமார் கதாநாயகனாக நடிக்கும் இப்படத்தை இயக்குநர் நவரசன் இயக்குகிறார். காந்தாரா, விருபாக்ஷா, மங்களவாரம், மகாராஜா உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் கவனம் பெற்ற இசையமைப்பாளர் பி. அஜனீஷ் லோக்நாத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.
1960 முதல் 1990 வரையிலான காலகட்டத்தின் பின்னணியில் தெய்வீக மர்மங்களையும், ஆன்மிகம் மற்றும் நம்பிக்கை சார்ந்த அம்சங்களையும் மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ், இந்தி மற்றும் மலையாளம் என ஐந்து மொழிகளில் உருவாகும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜனவரி மாதம் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
படத்தின் மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் எனப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Adi Rudra, a divine mystery unfolding in the storyline!
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