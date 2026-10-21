பிக் பாஸ் வீட்டின் சிறந்த தலைவர் வினோத் பாபு! குவியும் பாராட்டுகள்!
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் வினோத் பாபு தலைமைக்கு பலர் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
வினோத் பாபு, அணியின் தலைவராக... - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் வினோத் பாபு தலைமைக்கு பலர் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த வாரத்தில் சிவப்பு நிற அணியின் தலைவராகச் செயல்படும் அவினாஷைக் காட்டிலும், நீல நிற அணியின் தலைவரான வினோத் பாபு பல மடங்கு சிறப்பாகச் செயல்படுவதாக ரசிகர்கள் பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 6 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. வழக்கமாக ஆளும் அணி, எதிர் அணி என பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் வைக்கப்படும். ஆனால், இம்முறை பிக் பாஸில் அந்த பழைய விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சிவப்பு அணி, நீல நிற அணி என இரு அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் சிவப்பு அணித் தலைவராக அவினாஷ், நீல நிற அணித் தலைவராக வினோத் பாபு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் வினோத் பாபுவின் தலைமையின் கீழ் அணியினர் சிறப்பாகச் செயல்படுவதாகவும், இதற்கான வாய்ப்புகளை வினோத் பாபு வழங்குவதாகவும் ரசிகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
பிக் பாஸ் வைக்கும் போட்டிகளில் நிதானமாக ஒரு அணியாகப் பங்கேற்பதன் அவசியத்தை உணர்ந்ததால், தன்னை முன்னிறுத்தாமல் அணியை மட்டுமே வினோத் பாபு முன்னிறுத்துவதாகவும் ரசிகர்கள் கருத்திட்டு வருகின்றனர்.
இதுவரை பிக் பாஸ் வைத்த மூன்று போட்டிகளில் நீல நிற அணி 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆனால் சிவப்பு நிற அணியே மிகவும் பலமான அணி என பலர் கருதியிருந்தனர். இதனால் வெற்றி பெறுவது எளிது என சிவப்பு அணியின் தலைவர் அவினாஷ் தன் குழுவினரிடம் பேசினார்.
இதனிடையே நீல நிற அணி அடுத்தடுத்து சிறப்பாகச் செயல்படுவதாலும் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவதாலும் உடல் பலத்தை விட அணியின் கூட்டு ஒத்துழைப்பே முக்கியமானது என நீல நிற அணி நிரூபித்துள்ளதாகக் ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர்.
நீல நிற அணியின் இந்த வெற்றிக்கு அணியின் தலைவராகச் செயல்படும் வினோத் பாபுவே காரணம் என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
Summary
Bigg boss 10 tamil Vinod Babu is the best leader of the Bigg Boss house fans praise
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