ஆபரேஷன் கங்கா படப்பிடிப்பு... இயக்குநரைப் புகழ்ந்த பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்!
நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் ஆபரேஷன் கங்கா படப்பிடிப்பு குறித்து கூறியிருப்பதாவது...
ஆபரேஷன் கங்கா படப்பிடிப்பில் இயக்குநர், நாயகனுடன் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் - படங்கள்: இன்ஸ்டா / பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்
விஷ்ணு மோகன் இயக்கும் ’ஆபரேஷன் கங்கா’ படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது. இது குறித்து நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் நெகிழ்ச்சியாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.
நடிகர் மோகன்லால் இந்தப் படத்தில் நாயகனாக நடிக்கிறார். தமிழில் ’காந்தா’ படத்தின் மூலம் அறிமுகமான நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் மலையாளத்தில் ‘ஆபரேஷன் கங்கா’ படத்தின் மூலமாக அறிமுகமாகவிருக்கிறார்.
ஸ்ரீகோகுலம் மூவிஸ் சார்பாக கோகுலம் கோபாலன் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்கிறார். இந்தப் படத்தில் அர்ஜுன் ராம்பால், ஆர். பார்த்திபன முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள்.
இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ளது. இது குறித்து நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
ஆபரேஷன் கங்கா படப்பிடிப்பில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். விஷ்ணு மோகன் சார், உங்களது கருணை மிகப்பெரிய சூப்பர் பவர்! இயக்குநராக உங்களை மிகவும் வியக்கிறேன். இந்தப் படத்தில் என்னை ஒரு பகுதியாக தேர்வு செய்ததுக்கு மிக்க நன்றி எனக் கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக மோகன்லாலுடன் நடிப்பது பற்றி, “ஒவ்வொரு நாள் படப்பிடிப்பின்போதும் உங்களது கண்கள் வழியாக நான் சினிமாவைக் கற்றுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் உண்மையிலேயே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்” எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்திய அரசாங்கத்தினால் 2022ல் மீட்கப்பட்ட வெளிநாட்டு இந்தியர்களை மையமாக வைத்து ஆபரேஷன் கங்கா உருவாகி வருகிறது. பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.
பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் பகிர்ந்த பதிவு - படம்: இன்ஸ்டா / பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்
Summary
Operation Ganga, starring Mohanlal, wraps first schedule, reveals Bhagyashri Borse
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