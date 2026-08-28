The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான தடையை நீக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய் மனுசென்னை புழல் சிறை முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வுமாநில அந்தஸ்து! பதவியை ராஜிநாமா செய்யவும் தயார்: புதுவை முதல்வர் என். ரங்கசாமிநாா்வே அரசா் ஹரால்டு காலமானார்! அரசராக பட்டத்து இளவரசர் ஹாகோன் பொறுப்பேற்புதிபெத்தில் அணை உடைந்தது! நேபாளத்துக்கு புதிய எச்சரிக்கை! மீட்புப் பணிகள் நிறுத்தம்!

கூச்சலிடுவதால் வருவது எனது பலம் அல்ல... டாக்ஸிக் பட கதாபாத்திரத்துக்கு நயன்தாரா பெருமிதம்!

நடிகை நயன்தாரா டாக்ஸிக் படத்தின் கதாபாத்திரம் குறித்து பேசியிருப்பதாவது...

Nayanthara's character poster in the movie Toxic.

டாக்ஸிக் திரைப்படத்தில் நயன்தாராவின் கதாபாத்திர போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / கேவிஎன் புரடக்‌ஷன்ஸ்.

Published On :8 வினாடிகள் முன்பு

நடிகை நயன்தாரா டாக்ஸிக் படத்தில் தான் நடித்த கங்கா என்ற கதாபாத்திரம் தனக்கு மிகவும் தொடர்புடையாத இருந்ததாகவும் கூச்சலிடுவதால் வருவது தனது பலம் அல்ல என்றும் நேர்காணல் ஒன்றில் கூறியிருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது.

கேவிஎன் புரடக்‌ஷன் தயாரிப்பில் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்ஸிக் திரைப்படம் கடந்த ஆக.26ஆம் தேதி வெளியானது. இந்தப் படத்தில் யஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி, டாரா சுதாரியா, ருக்மணி வசந்த் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்துக்கு மோசமான விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையிலும் முதல் நாளில் ரூ.150 கோடி வசூலித்து அசத்தியது. கங்கா என்ற காதாபாத்திரத்தில் யஷ்ஷின் சகோதரியாக நயன் தாரா நடித்துள்ளார். அவரது கதாபாத்திரம் நன்றாக எழுதப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் ஆங்கிய ஊடகம் வெரைட்டிக்கு அளித்த நேர்காணலில் நயன்தாரா பேசியிருப்பதாவது:

கங்கா என்ற கதாபாத்திரம் எனக்கு மிகவும் தொடர்புடையதாக இருந்தது. ஆமாம். அந்தக் கதாபாத்திரம் மூர்க்கமானதாகவும் பலமாகவும் இருக்கும். புரோமோ காட்சிகளில் பார்த்ததை விட படத்தில் அதிகமாகவே இருக்கிறது.

ஒரு பெண் எளிதில் காயப்படக்கூடியவளாகவும் உணர்ச்சிகள் மிகுந்தவளாகவும் அதே சமயம் அதிகாரமிக்கவளாகவும் இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி பலமான கதாபாத்திரம் கொண்டவராக என்னை நானே இயறகையாகவே உணர்ந்திருக்கிறேன். பல வகைகளில் என்னை தொடர்புகொள்ள முடிந்தது. பலம் என்பது எப்போதும் தன்னை கூச்சலிட்டு அறிவித்துக்கொண்டிருக்காது என்பதை வாழ்க்கை நமக்குச் சொல்லித்தரும் என்றார்.

தொடக்கத்தில் இந்தப் படத்தில் நடிக்கக்கூடாது என இருந்தேன் எனவும் பின்னர் கீது மோகன்தாஸ் பேசியதும் மனம் மாறியதாகவும் நயன்தாரா தெரிவித்திருந்தார்.

Summary

Nayanthara on Toxic character Ganga: ‘Her strength doesn’t come from being loud…’

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விடாமல் உற்சாகக் குரல் கொடுத்த ரசிகர்கள்... கண்கலங்கிய ருக்மணி வசந்த்!

விடாமல் உற்சாகக் குரல் கொடுத்த ரசிகர்கள்... கண்கலங்கிய ருக்மணி வசந்த்!

டாக்ஸிக் படத்தினால் கிடைத்த நன்மைகள்... மனம் திறந்த கியாரா அத்வானி!

டாக்ஸிக் படத்தினால் கிடைத்த நன்மைகள்... மனம் திறந்த கியாரா அத்வானி!

டாக்ஸிக் படத்திற்காக மொட்டை அடித்துக்கொண்டாரா நயன்தாரா? உண்மை என்ன?

டாக்ஸிக் படத்திற்காக மொட்டை அடித்துக்கொண்டாரா நயன்தாரா? உண்மை என்ன?

கர்நாடகத்தைவிட்டு வெளியேற்றுவோம்: டாக்ஸிக் நடிகருக்கு நடிகை எச்சரிக்கை

கர்நாடகத்தைவிட்டு வெளியேற்றுவோம்: டாக்ஸிக் நடிகருக்கு நடிகை எச்சரிக்கை

விடியோக்கள்

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK