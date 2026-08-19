The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ஊக்கத் தொகை: ஊரக வளர்ச்சித் துறைக்கு வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள்!தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களின் ஊதியம் ரூ.25,000 ஆக உயர்வு: கலை பண்பாட்டுத் துறைக்கு வெளியிட்ட அறிவிப்புகள்!5 மாதங்களில் 1.95 லட்சம் இன்ஸ்டாகிராம், முகநூல், யூடியூப் கணக்குகள் முடக்கம்! வாகனம் இல்லாத எம்எல்ஏக்களுக்கு முதல்வர் சொந்த செலவில் வாங்கித் தரலாம்! - டிடிவி தினகரன்டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.76 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: நிஃப்டி தொடர்ந்து 7 வது நாளாக சரிவு! 326 புள்ளிகளை இழந்த சென்செக்ஸ்!!ஒரு நபருக்கு 9 சிம் கார்டுகள் மட்டுமே அனுமதி! விதிமுறைகளை கடுமையாக்கிய மத்திய அரசு!
/
செய்திகள்

டாக்ஸிக் படத்தினால் கிடைத்த நன்மைகள்... மனம் திறந்த கியாரா அத்வானி!

நடிகை கியாரா அத்வானி டாக்ஸிக் படத்தில் நடித்ததால் கிடைத்த நன்மைகள் குறித்து கூறியிருப்பதாவது...

News image

கியாரா அத்வானி - படம்: இன்ஸ்டா / கியாரா அத்வானி.

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 7:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை கியாரா அத்வானி டாக்ஸிக் படத்தில் நடித்ததால் தனக்கு புதிய அனுபவங்கள் பல கிடைத்ததாகக் கூறியுள்ளார்.

இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படத்தில் யஷ் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி, ருக்மணி வசந்த், தாரா சுடாரியா என பலர் நடித்துள்ளார்கள்.

கேவிஎன் புரடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் மாஸ்டர் மைண்ட் கிரியேஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் வரும் ஆக. 26ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தில் கியாரா அத்வானி கவர்ச்சியாக நடித்தது சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளானது. இந்தப் படத்தின் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த கியாரா அத்வானி தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

சில நேரங்களில் திரைப்படம் என்பது நாம் அறியாத ஓர் உலகத்திற்குள் நம்மை அழகாக அழைத்துச் செல்லும். ஒவ்வொரு புதிய கதாபாத்திரம், புதிய செட், பைத்தியக்காரத்தனமான சவால்களும் நமக்கு திறமை எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதைக் கற்றுக்கொடுக்கும்.

இந்தப் படம் எனக்கு பழக்கமில்லாதவைகள் மீது ஒரு சௌகரியமான நிலைமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கவனத்தை குவிக்கவும் தொடர்ந்து கற்கவும் துணிச்சலான பயணத்தில் மகிழ்ச்சியைக் கண்டுபிடிக்கவும் உதவியது.

நம்மைப் பயமுறுத்தும் சிறிய விஷயங்களின் மீது பரீட்சார்ந்த முயற்சிகள் செய்ய விழைவதுதான் நான் முன்னேற்றாமாகவே கருதுகிறேன். இங்கு புதிய திறமைகள், புதிய துணிச்சல்கள், அதில் குதிக்க தேவையான ஆர்வமும் மீண்டும் மீண்டும் கிடைக்கிறது என்றார்.

Summary

This one taught me to be comfortable with the unfamiliar: Kiara Advani on being a part of Yash starrer 'Toxic'

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கர்நாடகத்தைவிட்டு வெளியேற்றுவோம்: டாக்ஸிக் நடிகருக்கு நடிகை எச்சரிக்கை

கர்நாடகத்தைவிட்டு வெளியேற்றுவோம்: டாக்ஸிக் நடிகருக்கு நடிகை எச்சரிக்கை

டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ்! கால அளவு இவ்வளவா?

டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ்! கால அளவு இவ்வளவா?

வெளியானது டாக்ஸிக் டிரைலர்!

வெளியானது டாக்ஸிக் டிரைலர்!

டாக்ஸிக் படத்தின் தபாஹி பாடல் வெளியீடு!

டாக்ஸிக் படத்தின் தபாஹி பாடல் வெளியீடு!

விடியோக்கள்

“பாஜகவின் குழந்தை தவெக”: திமுக மருது அழகுராஜ் விமர்சனம்

“பாஜகவின் குழந்தை தவெக”: திமுக மருது அழகுராஜ் விமர்சனம்

தவெக ஆட்சியைப் பாராட்டலாம்! - பிரேமலதா விஜயகாந்த்! | CM Vijay | TVK | DMDK

தவெக ஆட்சியைப் பாராட்டலாம்! - பிரேமலதா விஜயகாந்த்! | CM Vijay | TVK | DMDK