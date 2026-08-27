டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவா? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!
டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல் அறிவிப்பு...
நடிகர் யஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் கீது மோகன் தாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்ஸிக் திரைப்படம் எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யாமல் கடுமையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
திரைக்கதை மிக மோசமாக இருப்பதாகவும் எந்தக் காட்சியும் சரியாக எழுதப்படவில்லை என்றும் ரசிகர்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால், இப்படம் வணிக ரீதியாக மிகப்பெரிய தோல்விப்படமாகும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படம் முதல் நாள் வசூலாக உலக அளவில் ரூ. 150 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.2
The box office collection for the movie Toxic, starring actor Yash, has been announced.
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