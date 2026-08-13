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செய்திகள்

டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ்! கால அளவு இவ்வளவா?

டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது....

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நடிகர் யஷ்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 5:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் யஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்ஸிக் திரைப்படம் எப்போதும் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். டீசர் அளித்த பிரம்மாண்டம் வியப்பில் ஆழ்த்தியதால் எப்படி உருவாகியிருக்கும் என்பதில் பெரிய ஆர்வமும் சமூக வலைதளங்களில் உள்ளது. கீது மோகன்தாஸ் இயக்கிய இப்படத்தில் ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

அண்மையில் வெளியான டிரைலரில் அப்பா, மகன் கதாபாத்திரங்களில் நடித்த யஷ் தோற்றங்கள் கவனம் பெற்றிருந்தன. மேலும், மோசமான வன்முறைக் காட்சிகளும் இருப்பதால் இந்தியாவின் அதீத வன்முறைக் காட்சிகள் கொண்ட பெரிய திரைப்படமாக இது இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. மேலும், இப்படம் 3.14 மணி நேரம் ஓடக்கூடிய திரைப்படமாக ஆக. 23 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

An announcement has been made regarding the censor certificate for the movie Toxic, starring actor Yash.

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