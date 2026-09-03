FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அமெரிக்காவுக்குப் பதிலடி: வளைகுடாவில் ஈரான் தாக்குதல்! அமீரக அதிபருடன் டிரம்ப் பேச்சு!பாலியல் வழக்குகளை முடித்து வைக்க ரூ. 5 கோடி லஞ்சம்: பஞ்சாப் முதல்வர் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு!கிருஷ்ண ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!12-ம் நாள் உண்ணாவிரதத்தில் மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர்கள்! அபிஜீத் தீப்கே பங்கேற்பு!அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியா - பெல்ஜியம் இடையிலான வணிகம் இரட்டிப்பாகும்: பிரதமர் மோடிமுதல்வர் விஜய்யின் காரை மறித்து போராட்டம்! சத்தியம் செய்யுங்கள்; நான் பேசும்போது யாரும் ஓடக்கூடாது! முதல்வர் விஜய்10,000 பேரில் 5,000 பெண் காவலர்கள்! காவல் துறை அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் முதல்வர் விஜய்!

மாளவிகா மோகனனுக்குப் பிடித்த 3 சிறந்த நடிகைகள் யார் தெரியுமா?

நடிகை மாளவிகா மோகனன் தனக்குப் பிடித்த சிறந்த 3 நடிகைகள் யார்யார் எனப் பகிர்ந்துள்ளார்.

மாளவிகா மோகனன்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 8:25 pm IST

நடிகை மாளவிகா மோகனன் தனக்குப் பிடித்த சிறந்த 3 நடிகைகள் யார்யார் எனப் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகை மாளவிகா மோகனன் தமிழில் பேட்ட படத்தில் அறிமுகமானார். இவர் மாஸ்டர், தங்கலான், ஹிருதயப்பூர்வம் போன்ற வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம்வரும் மாளவிகா, தற்போது சர்தார் 2, பாக்கெட் நாவல் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சர்தார் 2 படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கேற்ற அவர், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரசிகர்களுடன் கேள்வி பதில் உரையாடல் நடத்தி அதனை ஸ்டோரியாக பகிர்ந்திருந்தார்.

அதில், ஒரு ரசிகர் மாளவிகா மோகனனுக்குப் பிடித்த சிறந்த 3 தமிழ் நடிகைகள் யாரென்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த மாளவிகா, “எனக்கு அமரன் படத்தில் சாய் பல்லவியின் நடிப்பு மிகவும் பிடிக்கும். அந்தப் படத்தின் உயிராக அவர் இருந்தார்.

அடுத்ததாக, எனக்கு த்ரிஷாவை பிடிக்கும். பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் அவர் மிகவும் அழகாக இருப்பார். தனது கதாபாத்திரத்தில் வசீகரமாகவும் நடித்திருப்பார்.

அதேபோல, எனக்கு நித்யா மேனனை மிகவும் பிடிக்கும். அவர் நல்ல திறமைசாலி. அவர் பல மொழிகள் பேசுவார். பல மொழிப் படங்களில் நடிக்கிறார். திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் அவருடைய கதாபாத்திரம் எனக்குப் பிடித்தமானது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Actress Malavika Mohanan has shared the names of her three favorite actresses.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மயில்வீரா லிரிக் விடியோ பாடல் வெளியானது!

மயில்வீரா லிரிக் விடியோ பாடல் வெளியானது!

மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் பிறந்த நாள்... சர்தார் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்கள்!

மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் பிறந்த நாள்... சர்தார் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்கள்!

பெண் எழுத்தாளர்கள், இயக்குநர்கள் அதிகம் தேவை: மாளவிகா மோகனன்

பெண் எழுத்தாளர்கள், இயக்குநர்கள் அதிகம் தேவை: மாளவிகா மோகனன்

அழகான திரைப்படத்தில் ஒரு சிறப்பான தோற்றம்: மாளவிகா மோகனன்

அழகான திரைப்படத்தில் ஒரு சிறப்பான தோற்றம்: மாளவிகா மோகனன்

விடியோக்கள்

அமைச்சர் ஆதவ்வால் பேரவையில் மீண்டும் வெடித்த "அப்பா" விவாதம்!

அமைச்சர் ஆதவ்வால் பேரவையில் மீண்டும் வெடித்த "அப்பா" விவாதம்!

உதயநிதி பேச்சால் கொந்தளித்த தவெகவினர்! விறுவிறுப்பான பேரவை ! | TVK | DMK

உதயநிதி பேச்சால் கொந்தளித்த தவெகவினர்! விறுவிறுப்பான பேரவை ! | TVK | DMK