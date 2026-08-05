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மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் பிறந்த நாள்... சர்தார் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்கள்!

சர்தார் - 2 திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டர்கள்...

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நடிகைகள் மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 4:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகைகள் மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சர்தார் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி நாயகனாக நடித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான சர்தார் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

முதல் பாகத்திற்குக் கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக மித்ரன் - கார்த்தி கூட்டணியில் சர்தார் 2 தயாராகியுள்ளது. இதுவும் உளவுக்கதையாகவே எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில், நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யா வில்லனாக நடித்துள்ளார். நடிகர்கள் மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத், யோகிபாபு மற்றும் ரஜிஷா விஜயன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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கார்த்தியின் படங்களிலேயே அதிக பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள படமான சர்தார் 2 வரும் செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

Story image

இந்த நிலையில், நடிகைகள் மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சர்தார் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.

pecial posters for Sardar 2 have been released to mark the birthdays of actresses Malavika Mohanan and Ashika Ranganath.

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