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பிக் பாஸ் சீசன் 10 முதல் போட்டியாளர் லஷ்மி பிரியா! சாதிகாவுடன் ஆட்டம் ஆரம்பம்!

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்ற முதல் போட்டியாளர் குறித்து....

லஷ்மி பிரியா

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 6:57 pm IST

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியின் முதல் போட்டியாளராக நடிகை லஷ்மி பிரியா கலந்துகொண்டுள்ளார்.

நிஜ வாழ்க்கையில் நிறைய போட்டிகளை சந்தித்துள்ளதால், பிக் பாஸ் போட்டி சவாலானதாக இருக்காது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி இன்று (செப். 6) தொடங்கியது. விஜய் சேதுபதி மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார்.

இந்த சீசனில் முதல் போட்டியாளராக லஷ்மி பிரியா அழைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் மேடையின் ஒருபுறத்திலேயே காக்கவைக்கப்பட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சாதிகா, ஷப்னம் என இருவர் அழைக்கப்பட்டனர். மூவரும் நேரடியாக உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. மாறாக அரங்கத்தில் இருந்த மக்கள் வாக்களித்து, அதில் அதிக வாக்குகள் பெற்ற இருவர் மட்டுமே உள்ளே நுழைய அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இதில் அதிக வாக்குகள் பெற்று முதல் போட்டியாளராக லஷ்மி பிரியா பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றார். இதனைத் தொடர்ந்து சாதிகா இரண்டாவது போட்டியாளராக உள்ளே சென்றார்.

Summary

Lakshmi Priya is the first contestant of Bigg Boss Season 10

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