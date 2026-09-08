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கேரளத்திலேயே ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்!

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் வசூல் குறித்து...

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 3:48 pm IST

நடிகர் நிவின் பாலி நடிப்பில் உருவான பெத்லேகம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் வசூல் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.

இயக்குநர் கிரிஷ் ஏடி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் நிவின் பாலி - மமிதா பைஜூ நடிப்பில் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் கடந்த ஆக .21ஆம் தேதி மலையாளத்தில் வெளியானது. நாயகனுக்கும் 10 வயது குறைவான நாயகிக்கும் இடையேயான காதல் கதையாக இப்படம் உருவானது.

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் ரூ. 250 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது. மேலும், இப்படம் நடிகர் மோகன்லாலின் எம்புரான், துடரும் ஆகிய படங்களைப் போல் கேரளத்திலேயே ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குறைவான பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு சாதாரணமாக ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்யும் மலையாளத் திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாவது மற்ற திரைத்துறையினரிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Bethlehem kudumba unit grossed over ₹100 crore in Kerala alone!

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