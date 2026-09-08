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விஜய் - த்ரிஷா உறவு! பாஜக எம்.பி., கங்கனா காட்டம்

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - த்ரிஷா இடையிலான உறவு தொடர்பான விமர்சனங்கள் குறித்து கங்கனா ரணாவத் பேசியவை...

BJP MP Kangana Ranaut amid Vijay-Trisha

கங்கனா ரணாவத் / நடிகை த்ரிஷா; உள்படம் - சுதந்திர நாள் விழாவில் முதல்வர் விஜய் - எக்ஸ்

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 8:49 pm IST

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா இடையிலான உறவு குறித்த விமர்சனங்களுக்கு நடிகையும் பாஜக எம்.பி.யுமான கங்கனா ரணாவத் காட்டமாக பதில் அளித்துள்ளார்.

ஆண் - பெண் என இருதரப்பிலும் சுமூகமான உறவு நீடித்துவந்தாலும், விமர்சிக்கப்படுவது என்னவோ பெண்ணாக மட்டுமே இருக்கிறார் என்றும், பெண்ணின் கண்ணியம் மட்டுமே விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஹிமாசலப் பிரதேச மாநிலம் குல்லு மாவட்டத்தில் மாவட்ட மேம்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (செப். 8) நடைபெற்றது. இதன் பிறகு பெண்களுக்கு எதிரான சமூகத்தின் மனநிலை குறித்து கங்கனா ரணாவத் பேசியதாவது:

''தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்தது என்று பார்த்திருப்பீர்கள். மதிப்புமிக்க நடிகருக்கும் நடிகைக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து எழுந்த பிரச்னைகளை அறிந்திருப்பீர்கள். எப்படியும் அது ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் கண்ணியத்தை சீர்குலைப்பதாகவே உள்ளது. அதில் பெண்தான் எப்போதும் முதலில் குறிவைக்கப்படுகிறாள்.

பெண்கள் மீதான இழிவான தாக்குதலுக்கு இந்தியாவில் பஞ்சமே இல்லை. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலக அளவிலும் இது தொடர்கிறது. ஒரு பெண் வேலைக்குச் சென்றாலோ, தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்தாலோ, அதிகாரத்தில் இருந்தாலோ அல்லது வெற்றிகரமான பெண்ணாக இருந்தாலோ, எப்போதுமே அவளை வீழ்த்த அவளின் கண்ணியத்தின் மீது கல் எறிவதே முதல் தாக்குதலாக உள்ளது.

இதுபோன்று பெண்களை கொச்சைப்படுத்துவதை எப்போது நிறுத்தப்போகிறோம்? ஒரு சமூகமாக நாம் நம்மையே சுயபரிசோதனை செய்துகொண்டு, ஒரு பெண்ணை எப்படிப் பார்க்கிறோம்? என்ற கேள்வியை எழுப்ப வேண்டும். அவர்களை உண்மையில் மரியாதையுடன் பார்க்கிறோமா? இல்லையா? என்று கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்'' என கங்கனா பேசினார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற காவேரி நீருக்கான போராட்டத்தில் உதயநிதி பேசும்போது, முதல்வர் விஜய்யை விமர்சிக்கும் வகையில் அவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்துப் பேசியதாக ஒரு விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பலரால் பகிரப்பட்டது. உதயநிதியின் பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கண்டனங்களும் எழுந்தன. இதற்காக அவரை தமிழக அரசு கைது செய்து, பின்னர் விடுவித்தது.

எனினும் இந்த விடியோ எடிட் செய்யப்பட்டது என்றும், தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் திமுக தரப்பில் இருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

Summary

BJP MP Kangana Ranaut amid Vijay-Trisha relationship

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