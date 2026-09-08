சேயோன் திரைப்படத்தில் இணைந்தார் சீமான்!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் திரைப்படத்தில் சீமான்...
நாதக தலைவர் சீமான் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மதுரையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பிற்கான பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
நாயகியாக பாக்யஸ்ரீ போர்ஸும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பால சரவணன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைப்பில் மதுரை வாழ்வியல் சார்ந்த படமாக உருவாகிறது.
இப்படத்தை இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் ஜெயிலர் - 2 படம் தீபாவளி வெளியீட்டைக் குறி வைத்துள்ளதால் சேயோன் படத்தை அடுத்தாண்டு பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சேயோன் திரைப்படத்தில் நாதக தலைவர் சீமான் இணைந்துள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில், சிவகார்த்திகேயனுக்கு அப்பாவாக நடிக்கலாம் என்றும் ஊகங்கள் எழுந்துள்ளன.
கடைசியாக சீமான், நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு அப்பாவாக எல்ஐகே திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் சீமானின் கதாபாத்திரம் பேசப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
An announcement has been made that NTK leader Seeman will be acting in actor Sivakarthikeyan's film Seyon.
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