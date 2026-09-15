நடிகர் ரியோ ராஜின் மேடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
மேடி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு...
ரியோ ராஜ் நாயகனாக நடித்துவரும் மேடி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய வெற்றிப்படங்களின் மூலம் கவனிக்கப்படும் நடிகராக ரியோ ராஜ் வளர்ந்துள்ளார். இன்றைய கால இளைஞர்களுக்கான காதல் கதைகளாகத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்.
இறுதியாக, ராம் அண்ட் லீலா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. தற்போது, புதிய திரைப்படமொன்றைத் தயாரித்தும் வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ரியோ ராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் 7-வது திரைப்படமான மேடி படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் பிகே இயக்க, திபு நினன் தாமஸ் இசையமைக்கிறார். நாயகியாக சானியா அய்யப்பனும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் சிங்கம் புலி நடித்துள்ளனர்.
Filming for the movie Maddy, starring Rio Raj as the lead, has been completed.
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