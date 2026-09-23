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இளையராஜாவுக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆஸ்திரேலியா!

இளையராஜாவுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றம்...

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா

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இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு ஆஸ்திரேலிய அரசு அஞ்சல் தலை வெளியிட்டுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். திரைப்பட பாடல்கள், பின்னணி இசைகள், ஆன்மீகப் பாடல்கள், இசைக்கச்சேரிகள், சிம்பொனி என இசையில் அனைத்து வகை பங்களிப்பையும் செய்தவர் என்பதால் பல கோடி ரசிகர்களின் விருப்பமான இசையமைப்பாளராக உள்ளார்.

இந்திய இசைக் கலைஞர்களில் முதன்மையான இடத்தில் இருப்பவர் என்பதால் உலக அளவில் இசை நிகழ்ச்சிகளையும் இளையராஜா மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், இசைத்துறையில் இளையராஜா 50 ஆண்டுகளாக செய்த சிறப்பான பங்களிப்பைப் போற்றும் விதமாக, ஆஸ்திரேலியா நாடாளுமன்றத்தில் இளையராஜாவுக்கான அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கலந்துகொண்டு ஆஸ்திரேலிய அரசிற்குத் தன் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொண்டார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் இளையராஜாவுக்குக் கிடைத்த இந்த மரியாதையை அவரது ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சியாகப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

The Australian government has issued a postage stamp featuring music composer Ilaiyaraaja.

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