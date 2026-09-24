ஹாய் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
ஹாய் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
கவின் - நயன்தாரா நடித்துள்ள ஹாய் பட டிரைலர் அறிவிப்பு. - படம் - எக்ஸ்
ஹாய் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கவின் - நயன்தாரா நடிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் கடந்த ஆக. 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் ஹாய்.
நயன்தாராவின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரித்த இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ளார்.
மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜ், நடிகர்கள் ராதிகா சரத்குமார், பிரபு, பூர்ணிமா, காவ்யா அறிவுமணி, விடிவி கணேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
நகைச்சுவை கலந்த காதல் திரைப்படமாக உருவான இந்தப் படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. தணிக்கை வாரியம் இத்திரைப்படத்துக்கு யூ/ஏ சான்றிதழ் வழங்கி இருந்தது.
இந்த நிலையில், ஹாய் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் நாளை(செப். 25) வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The OTT release date for the movie 'Hi' has been officially announced.
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