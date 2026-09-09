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மோகன்லால் மகளின் துடக்கம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

துடக்கம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

thudakkam

துடக்கம் படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்

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நடிகர் மோகன்லாலின் மகள் விஸ்மயா நாயகியாக அறிமுகமான துடக்கம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் மோகன்லாலின் மகன் பிரணவ் மோகன்லால் நடிகராக உள்ள நிலையில், தற்போது அவரின் மகள் விஸ்மயாவும், துடக்கம் படத்தின் மூலம் மலையாள திரையுலகில் அறிமாகியுள்ளார்.

2018 படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் ஜூட் ஆண்டனி ஜோசஃப், துடக்கம் படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தை மோகன்லாலின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

ஒரு சாதாரண பெண்ணான நாயகியின் (விஸ்மயா) அமைதியான வாழ்க்கையில், மர்மமான நபரால் ஏற்படும் ஆபத்துகளும், அதிலிருந்து அவர் எப்படி மீள்கிறார் என்பதுமே படத்தின் கதை.

Story image

சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கதையாக உருவான இப்படத்துக்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்துள்ளார். சிறப்பு தோற்றத்தில் மோகன்லால் நடித்துள்ளார்.

கடந்த ஆக. 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி, நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்ற இந்தப் படம், ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், துடக்கம் திரைப்படம் செப். 18 ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

Summary

The OTT release date for the film Thudakkam, marking the debut of actor Mohanlal's daughter Vismaya as a lead actress, has been officially announced.

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