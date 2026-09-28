சார்பட்டா - 2 ஆரம்பம்! போஸ்டர் வெளியீடு!
சார்பட்டா -2 திரைப்படம் ஆரம்பம்...
நடிகர் ஆர்யா நடிக்கும் சார்பட்டா - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கியுள்ளது.
இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா, துஷாரா விஜயன் நடிப்பில் உருவான சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படம் 2021-ல் நேரடியாக அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
தற்போது, பா. இரஞ்சித் சார்பட்டா - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை தொடங்கியுள்ளார். இது சார்பட்டா பரம்பரை முதல் பாகத்திற்கு முந்தைய கதையாக உருவாகிறது. இதன் காரணமாக, ஆர்யா உடல் எடையைக் குறைத்து இளவயது குத்துச்சண்டை வீரராகவும் நடிக்க உள்ளார்.
இந்த நிலையில், தி ஆர்ஜின் ஆஃப் சார்பட்டா - 2 (the origin of sarpatta) எனப் பெயரிட்ட இப்படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்டு படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
Filming for the movie Sarpatta 2, starring actor Arya, has begun in Chennai.
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