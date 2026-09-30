திருமணம், காதல் ஏதும் இல்லை.... பாடல் வெளியீடு குறித்து அறிவித்த அய்யனார் துணை நடிகை மதுமிதா!
அய்யனார் துணை நடிகை மதுமிதாவின் பாடல் வெளியீடு குறித்து...
மதுமிதா - பாலாஜி - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்
அய்யனார் துணை நாயகி மதுமிதா மற்றும் பாலாஜி நடனமாடியுள்ள சுயாதீன பாடல் குறித்த அறிவிப்பை, நடிகை மதுமிதா அறிவித்துள்ளார்.
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான எதிர்நீச்சல் முதல் பாகத்தில் நாயகியாக நடித்து கவனம் ஈர்த்தவர் நடிகை மதுமிதா. இவர் தெலுங்கில் ஒருசில தொடர்கள் நடித்திருந்தாலும் எதிர்நீச்சல் தொடரின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானார்.
எதிர்நீச்சல் முதல் பாகம் தொடர், டிஆர்பியில் முன்னணியில் இருந்ததுடன், இவரின் நடிப்புக்கு சிறப்பான அங்கீகாரமும் விருதும் கிடைத்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் அய்யனார் துணை தொடரில் நாயகியாக மதுமிதா நடித்து வருகிறார். இத்தொடரில் நிலா என்ற பிரதான பாத்திரத்தில் இவர் நடித்து வருகிறார்.
அண்மையில், நடிகை மதுமிதா தனது புதிய பயணம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடவுள்ளதாக, இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
நடிகை மதுமிதா, திரைப்பட வாய்ப்பு குறித்து அறிவிக்கவுள்ளதாக ரசிகர்கள் பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வந்தனர். சிலர், தனிப்பட்ட வாழ்க்கைப் பயணத்தின் அடுத்தகட்ட அறிவிப்பு என்றும் மதுமிதாவுக்கு செப். 30 ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாகவும் தகவல் பரப்பி வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இவற்றுக்கு எல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, லண்டனில் படமாக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் சுயாதீன இசைப் பாடல் குறித்த அறிவிப்பை மதுமிதா வெளியிட்டுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் பாடியுள்ள இந்தப் பாடல், அக். 7 ஆம் தேதி சரிகம செளத் யூடியூப் சேனலில் வெளியாகவுள்ளது.
Summary
Actress Madhumitha has announced an independent song featuring herself and Balaji.
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