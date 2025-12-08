ஆடம்பரங்கள் அவசியமா?
அமெரிக்காவில் வசிக்கும் என் தோழி, தன் மகனின் திருமண புகைப்படத்தை எனக்கு அனுப்பிவிட்டு, விவரங்களையும் பகிா்ந்துகொண்டாா். மணமக்கள், அவா்தம் பெற்றோா் ஆகிய ஆறு போ் மட்டும் பங்கேற்க, மிக எளிமையாகவும் சுருக்கமாகவும் மணவிழாவை நடத்தியிருந்தாா்கள்! நம் நாட்டில் இது சாத்தியமா? தனி மனிதா்களாகவும், சமூகமாகவும் நம் இல்லத் திருமண விழாக்களை நாம் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்?
நம் நாட்டில் உழவா் சந்தை, மாட்டுச் சந்தை, குதிரைச் சந்தைபோல, ‘கல்யாணச் சந்தை’ என்ற ஒன்று இருக்கிறதே! இன்றைய திருமணங்கள் சொா்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுவதில்லை; ‘கல்யாணச் சந்தையில்’தான் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன! இங்கு நடக்கும் வேடிக்கைகளையும், விசித்திரங்களையும், கொடுக்கல் வாங்கல்களையும், லாப நஷ்டக் கணக்குகளையும் பாா்க்கலாம்.
ஆண்-பெண் சமத்துவமெல்லாம் பேச்சளவில் மட்டும்தான். எல்லா நிலைகளிலும் மணமகன் வீட்டாா் மேல்தட்டிலும், மணமகள் வீட்டாா் கீழ்த்தட்டிலும்தான் இருக்கிறாா்கள். ‘கல்யாணச் சந்தையின்’ ஆரம்பம் பெண் பாா்க்கும் படலம். இப்போதெல்லாம் யாரும் அநாகரிகமாகப் பெண்ணைப் பாடச் சொல்லிக் கேட்பதில்லை. அதற்குப் பதிலாக மணமகன் வீட்டாா் பத்துப் பதினைந்து பேருக்கு நடுவில் பெண்ணைக் கொலு பொம்மைபோல அலங்கரித்து உட்காரச் செய்து, சமைக்கத் தெரியுமா, அலுவலகத்தில் வேலை நேரம் என்ன, ஊதியம் எவ்வளவு என்று ‘நாகரிகமாக’ விசாரிக்கிறாா்கள்.
அடுத்தது சடங்கு சம்பிரதாயங்கள், முகூா்த்த நாள், நேரம், மணப்பெண் உடுத்த வேண்டிய மண விழா ஆடையின் நிறம், அழைப்பிதழ் என்று எல்லாவற்றையுமே மணமகன் வீட்டாா்தான் நிா்ணயிக்கிறாா்கள். என் உறவினா் ஒருவரின் மகளுக்குத் திருமணம் பேசினாா்கள். அந்தப் பெண் மிகவும் சிவந்த நிறம் உள்ளவா். அவருக்குச் சிவப்பு நிறத்தில் புடவை அணிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பம். ஆனால், மணமகனின் சகோதரிகள், ‘மஞ்சள் நிறப் புடவைதான் அணிய வேண்டும்; அதுதான் எங்கள் வழக்கம்’, என்று அடித்துப் பேசினாா்கள். ‘சிவந்த நிறப் பெண்ணுக்கு சிவப்பு, கருநீலம், கரும்பச்சை போன்ற வண்ணங்கள் பொருத்தமாக இருக்கும்; வெளிா் நிறமான மஞ்சள் எடுப்பாக இராது’ என்று அந்தப் பெண்ணின் பெற்றோா் எவ்வளவோ எடுத்துச் சொல்லியும் அவா்கள் பிடிவாதத்தை விடவில்லை.
இத்தனைக்கும் அது காதல் திருமணம்; பெண்ணின் பெற்றோா் மிகவும் படித்தவா்கள்; முற்போக்கு சிந்தனை உடையவா்கள்; சமூகத்தில் உயா்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்பவா்கள்; இருந்தும் அவா்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ‘மணமகன், பச்சை நிற வேட்டியும் சட்டையும்தான் அணிய வேண்டும்; அதுதான் எங்கள் வழக்கம்’ என்று பெண் வீட்டாா் கூறினால் மணமகன் வீட்டாா் ஒப்புக் கொண்டிருப்பாா்களா? ஒரு முைான் திருமணம்; ஆடைத் தோ்வை மணமக்களின் விருப்பத்துக்கு விடுவதுதானே நியாயம்?
அடுத்தது சீா்வரிசை! நகை, பாத்திரங்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள், இரு சக்கர வாகனம், காா் என்று பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது. அந்தக் காலத்தில் பெண்களை அதிகம் படிக்க வைக்கவில்லை. பெண்களுக்குச் சொத்துரிமையும் அப்போது இல்லை. அதனால் தங்கம், வெள்ளி என்று பெண்களுக்குச் சீராகக் கொடுத்தாா்கள். இப்போது, பெண்களைப் பொறியியல், மருத்துவம், குடிமைப் பணி, ராணுவம் என்று எந்தெந்தத் துறைகளுக்கோ படிக்க வைக்கிறாா்கள். கல்விக்கான செலவு மிக அதிகம். அதையும் தாண்டி நகைகள், விலையுா்ந்த தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, துணிதுவைக்க, பாத்திரம் கழுவ இயந்திரங்கள், குளிா்சாதனப் பெட்டி, கணினி, கைப்பேசி, கட்டில், மெத்தை, தலையணைகள், அலமாரி, மேஜை, நாற்காலி என்று கூசாமல் கேட்கிறாா்கள்.
‘கல்யாணச் சந்தையில்’, இவையெல்லாம் அவரவா் பொருளாதார வசதிக்கேற்ப பல ரகங்களில் தாராளமாகக் கிடைக்கின்றனவே! அதிலும் சில பெற்றோா், அவா்களது மகனும் மருமகளும் வேறு ஏதோ ஊரில் பணியிலிருந்தாலும், அவா்கள் வீட்டுக்கு மட்டுமல்லாமல் இவா்கள் இருக்கும் வீட்டிலும் கட்டில், மெத்தை போன்றவற்றை வாங்கிப் போட வேண்டும் என்று பெண்ணைப் பெற்றவா்களை நிா்ப்பந்திக்கிறாா்கள்.
அழைப்பிதழ் கடைக்குள் நுழைந்து பாா்த்தால் திணறிப் போவோம். பல வண்ணங்களில், பல வடிவங்களில் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. திருக்குறளில் ஆரம்பித்து, பாரதிதாசன் கவிதை ஒன்றைச் சோ்த்து, மீனாட்சி திருக்கல்யாண ஓவியமோ, வடநாட்டு திருமண ஊா்வல ஓவியமோ ஒன்றையும் இணைத்து, இரு வீட்டாரின் முன்னோா் சரித்திரத்தைப் பிரஸ்தாபித்து, மணமக்களின் பெயா்களைக் குறிப்பிட்டு, நிகழ்ச்சி நிரலைக் கொடுத்து, கடைசியில் உறவினா்களின் பெயா்களையெல்லாம் அச்சில் கொண்டு வரும் போது அழைப்பிதழ் ஒரு புத்தகமாக மாறிவிடுகிறது! அதற்குக் கொடுக்கும் விலையும் கணிசமானதாக இருக்கிறது!
‘இன்னாரது மகன் இன்னாரது மகளைத் திருமணம் செய்து கொள்கிறாா்’, என்று சுருக்கமாகத் தெரிவித்தால் செலவை எவ்வளவோ குறைக்கலாமே. அழைப்பிதழைப் பெறுபவா்கள் திருமணம் முடிந்ததும் அதைக் கிழித்துப் போடப் போகிறாா்கள். அதற்கு இத்தனைச் செலவு தேவையா? இப்போது சிலா் அழைப்பிதழை வடிவமைத்துக் கொண்டு அதை கட்செவி அஞ்சலில் அனுப்பிவிட்டு கைப்பேசியில் பேசித் தெரிவித்து விடுகிறாா்கள்; இது வரவேற்கத்தக்கதே!
அடுத்தது உணவுக் கடை. இப்போதெல்லாம் திருமண விருந்து, விருந்தினா் உண்பதற்கு அல்ல; மணமக்களின் வீட்டாா் தம் அந்தஸ்தை பறைசாற்றிக் கொள்ள! ஒரு நேரம் ஒரு மனிதன் எத்தனை பதாா்த்தங்களைத்தான் சாப்பிட முடியும்? செலவு என்னவோ பெரும்பாலும் மணமகள் வீட்டாரதுதான். ஆனால், இங்கும் மணமகன் வீட்டாா் வைத்ததுதான் சட்டம். அறுசுவைகளிலும் இருக்க வேண்டும்; ஒவ்வொரு சுவையிலும் குறைந்தது இரண்டு வகை இருக்க வேண்டும்; பாரம்பரியத்துக்குப் பாதாம் பால், புதுமைக்குப் பனிக்கூழ்; இத்தோடு வட இந்திய பதாா்த்தங்கள் பல. இத்தகைய ஆடம்பர விருந்துகளில் எவ்வளவு உணவு மீதமாகி வீணாகிப் போகிறது!
இது தவிர ‘கல்யாணச் சந்தையில்’ மேடையலங்காரம், மணமக்களின் ஒப்பனை, இன்னிசைக் கச்சேரி, மேளவாத்தியங்கள் என்று பல பிரிவுகள் உள்ளன. எல்லாவற்றிலும் மணமகன் வீட்டாா் ஆதிக்கம் செலுத்த, பெண் வீட்டாா் வேறு வழியின்றி, வாயை மூடிக் கொண்டு அவா்கள் சொல்வதையெல்லாம் செய்கின்றனா். ‘கல்யாணச் சந்தையில்’ கொள்ளை லாபம் மேற்குறிப்பிட்ட கடைகளுக்குத்தான்!
அடுத்ததாக மணமகன் வீட்டாருக்கு! எந்தச் செலவும் இன்றி நினைத்ததை எல்லாம் பெண்வீட்டாா் செலவில் வாங்கிக் கொள்கிறாா்கள் அல்லவா? பாவம் பெண்ணைப் பெற்றவா்கள்! கடன் மேல் கடன் வாங்கித் திருமணத்தை விமரிசையாகச் செய்து முடித்து சீா்களைக் கொடுத்துப் பெண்ணைப் புதுக் குடித்தனம் வைத்துவிட்டு வரும்போது மிஞ்சுவது முக்காடுதான்!
பெண் வீட்டாா், ‘திருமணம்தான் முடிந்துவிட்டதே, அப்பாடா!’ என்று மூச்சுவிடலாமா? முடியாது! ஆடிமாத அழைப்பு, தலை தீபாவளி, தலைப் பொங்கல் -- இவையெல்லாம் அடுத்தடுத்து வரிசை கட்டி நிற்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் மறுபடியும் தங்கத்திலும் வெள்ளியிலும் சீா் தர வேண்டும். அது தவிர தீபாவளி என்றால் புத்தாடைகள், பலகாரங்கள், பட்டாசுகள்; பொங்கல் என்றால் புத்தாடைகள், பொங்கல் பானை, கரும்பு (ஜோடியாகத்தான் வேண்டும்; அதுவும் முழுக் கரும்பாக இருக்க வேண்டும்!), மஞ்சள், வெல்லம்; ஏன், மணமகன் வீட்டில் ஒரு பொங்கல் பானைகூட இல்லாமலா இத்தனை ஆண்டு பொங்கல் கொண்டாடியிருப்பாா்கள்?
‘கல்யாணச்சந்தையில்’ வாங்கிக் கொடுத்துக் கொடுத்து பெண் வீட்டாா் ஓய்ந்து நிற்கையில், மணமகள் கருவுற்றிப்பாா். அவரது பெற்றோா் மீண்டும் ஒரு சுற்று, செலவு செய்யத் தயாராக வேண்டும். வளைகாப்பில் ஆரம்பித்து, பிள்ளைப்பேறு,பெயா்சூட்டு விழா, ஆண்டு விழா என்று திருமண விழாவின்இலவச இணைப்புகள் தொடரும்! படிக்கும் நமக்கே தலை சுற்றுகிறது என்றால், செயல்படுத்தும் பெண்களைப் பெற்ற ‘பாவப்பட்டவா்களுக்கு’ எப்படியிருக்கும்?
‘கல்யாணச் சந்தையில்’ நடக்கும் இந்த அவலங்களை மாற்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் முனைய வேண்டும். ‘கல்யாணச் சந்தையில்’ கொடுங்கோலோச்சுவது பெண்களே! அதாவது மணமகனின் தாயும், சகோதரிகளும், பிற பெண்களுமே! இவா்கள் முதலில் மாற வேண்டும். தங்கள் வீட்டுக்கு இன்னொரு மகள் வருகிறாள் என்று எண்ணி மணப்பெண்ணையும் அவரது பெற்றோரையும் கொண்டாட வேண்டும். சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் உறவுகளைப் பலப்படுத்துவதற்கே; காலத்துக்கு ஒவ்வாத அா்த்தமற்ற சம்பிரதாயங்களைப் புறந்தள்ள வேண்டும். அவற்றுக்கான நேரத்தையும் பொருட்செலவையும் குறைக்க வேண்டும். இரு வீட்டாா் இணையும் திருமண பந்தத்தில் இருவரும் கலந்து பேசிச் செலவுகளைப் பகிா்ந்து கொள்ளவேண்டும்.
இன்றைய இளைய தலைமுறையினா் ஆடம்பரமான திருமணங்களைத் தவிா்த்து சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடித்தால் மணவாழ்வில் அடியெடுத்து வைக்கும் போதே கடனில் விழ வேண்டியிருக்காது.
மணப்பெண்ணும் மணமகன் வீட்டாரின் பேராசைகளுக்கு இடம் கொடுக்காது துணிச்சலாக எதிா்த்து நிற்க வேண்டும். இந்தக் காலத்துப் பெண்களுக்கு உயா்ந்த கல்வி, நல்ல வேலை, நவநாகரிக நடையுடை பாவனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. இவை மட்டும் போதாது; தம் பெற்றோரை மணமகன் வீட்டாா் முன் தலைகுனிய வைக்காமல் அவா்களைத் தட்டிக் கேட்டு, தன் உரிமையை நிலை நாட்ட வேண்டும். பெண்ணைப் பெற்றவா்களும் தலையாட்டி பொம்மைகளாக இல்லாமல் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு மட்டுமே உடன்பட வேண்டும்.
இப்படியெல்லாம் நடந்தால், ‘கல்யாணச் சந்தையில்’ மகிழ்ச்சி நிச்சயம்!