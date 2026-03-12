அறிவால் இணைவோம் !

அனந்தபத்மநாபன்
நமது மிகச் சிறந்த பல யோசனைகள் தொடக்கத்திலேயே கருகிப் போகின்றன; அதேசமயம் சாதாரணத் திட்டங்கள் எப்படி எளிதாகப் பலரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன என்று எப்போதாவது சிந்தித்ததுண்டா? ஒரு மாற்றத்தை நாம் முன்மொழியும் போது, நம் மனதில் இருக்கும் உணர்வுகளை மட்டுமே வார்த்தைகளில் கொட்டுகிறோம்.
ஆனால், அவை "தேவையற்ற ஆபத்து' என்று ஒதுக்கப்படும்போது, நாம் மனமுடைந்து போகிறோம். இதற்குக் காரணம், நமது எண்ணத்தின் தரம் அல்ல; மாறாக, உணர்வுகளைக் கடந்து சரியான காரணங்கள் மூலம் மற்றவர்களுடன் நாம் இணையத் தவறுவதே ஆகும்.
உணர்வுகள் ஓர் உரையாடலைத் தொடங்கலாம், ஆனால், அறிவார்ந்த விளக்கங்களே அதை வெற்றியாக மாற்றும். தெளிவான விளக்கங்கள் என்பது நம் எண்ணங்களைச் செதுக்கும் ஒரு கருவி. நாம் ஒரு மாற்றத்தைப் பேசும்போது, வெறும் ஆசையை மட்டும் சொல்லாமல், அதை எப்படிச் செய்யப் போகிறோம் என்ற காரணங்களையும் சேர்த்தே சொல்ல வேண்டும். இத்தகைய வெளிப்படைத்தன்மை மற்றவர்களின் ஐயத்தைப் போக்கி, நம் மீதான நம்பிக்கையை ஆழமாக விதைக்கிறது.
நாம் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கும்போது, அது மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மேம்படுத்தும் என்பதைப் புள்ளி
விவரங்களுடன் விளக்கப் பழக வேண்டும். வெறும் வாய்ப்புகள் குறித்துப் பேசாமல், அந்த வாய்ப்புகளைச் செயல்படுத்தும் வழிமுறைகளில் உள்ள நம்பகத்தன்மையை நிரூபிப்பதே ஒரு சிறந்த உரையாடலுக்கு அழகு. இத்தகைய நேர்மையான மற்றும் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை, எத்தகைய கடுமையான விமர்சனங்களையும் வெற்றிக்கான ஆலோசனைகளாக மாற்றும் வலிமை கொண்டது.
1997-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் ஆப்பிள் நிறுவனம் பெரும் நஷ்டத்தில் தத்தளித்தபோது, அதன் பொறுப்பை ஏற்ற ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் செய்த மாற்றம் ஒரு பாடம். அவர் புதுமையான எண்ணங்களை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல், தெளிவான கணக்கீடுகளை முன்வைத்தார்.
அப்போது, அந்த நிறுவனம் தயாரித்து வந்த சுமார் 350 வகையான பொருள்களை, வெறும் நான்காகக் குறைத்தார். "குறைவான தயாரிப்புகள், உயர்தரமான உழைப்பு' என்ற அவரது அறிவுபூர்வமான முடிவு, வீணாகும் செலவுகளைத் தடுத்து லாபத்தை ஈட்டித் தந்தது.
இதேபோன்ற ஒரு சவாலை இந்தியாவிலும் நாம் கண்டோம். "மெட்ரோ மனிதர்' இ. ஸ்ரீதரன் தில்லி மெட்ரோ திட்டத்தை வெறும் லட்சியக் கனவுகளால் கட்டி எழுப்பவில்லை. நெரிசலான வீதிகளைக் கண்டு அவர் ஒரு நவீன பயணத் திட்டத்தை மேலோட்டமாகச் சொல்லாமல், ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் கணக்கிடும் முறையான திட்டங்களையும், காலக்கெடுவையும் உருவாக்கினார். தொழில்நுட்ப துல்லியம் மற்றும் காலந்தவறாமைக்கு முதலிடம் கொடுத்தார்.
மறுபுறம், ஒரு காரியத்தைச் சாதிக்க அறிவியல் ரீதியான விளக்கம் எவ்வளவு அவசியம் என்பதற்கு கிரண் மஜும்தார் ஷா ஒரு சிறந்த உதாரணம். பயோகான் நிறுவனத்தைத் தொடங்கியபோது, ஆரம்பத்தில் ஒரு பெண்ணாக வங்கிகளிடம் கடன் பெற அவர் கடுமையாகப் போராடினார். அவர் "சமத்துவம்' வேண்டும் என்று யாரிடமும் உணர்வுபூர்வமாகக் கோரிக்கை வைக்கவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, தனது அறிவியல் திறமையையே அறிவுபூர்வமான கேடயமாகப் பயன்படுத்தினார். தனது காப்புரிமைகளையும் ஆய்வு முடிவுகளையும் புள்ளிவிவரங்களாகச் சமர்ப்பித்து நிதி உலகத்தை வியக்க வைத்தார்.
தலைவர்கள் காட்டிய இந்தப் பண்புகள், நமது வீட்டின் விவாதங்களுக்கும் அச்சு அசலாகப் பொருந்தும். ஒரு முதலீடு குறித்து குடும்பத்திடம் பேசும்போது வெறும் "நம்பிக்கையை' மட்டும் முதலீடாக வைக்காதீர்கள்; அங்கே ஜாப்ஸ் செய்ததைப் போல கணக்குகளைக் காட்டுங்கள். பழைய சேமிப்பையும், இன்றைய பணவீக்கத்தையும் ஒப்பிட்டுப் புரியவையுங்கள்.
ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கும்போது, அதனால் ஏற்படும் இழப்புகளைக் கையாளும் விதம் குறித்து நாம் அளிக்கும் விளக்கமே மற்றவர்களின் அச்சத்தைப் போக்கும். ஆக்கபூர்வமான வாதங்கள் என்பவை அடுத்தவரைத் தோற்கடிக்க அல்ல; மாறாக அனைவரும் இணைந்து வெற்றிபெறுவதற்கான தெளிவைத் தரவே பயன்பட வேண்டும்.
நாம் சொல்லும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஒரு நோக்கம் இருத்தல் அவசியம். வெறும் விருப்பங்களை மட்டும் பேசுவது குழந்தைத் தனமானது; ஆனால் அந்த விருப்பத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை ஆதாரங்களுடன் விளக்குவது முதிர்ச்சியானது.
நாம் ஒரு கருத்தைச் சொல்லும்போது, அது மற்றவர்களின் கவலைகளுக்கு எப்படிப் பதிலளிக்கிறது என்பதை விளக்கினால், எத்தகைய கடினமான முடிவுகளையும் ஒருமித்த கருத்துடன் எடுக்க முடியும்.
எண்ணங்களைச் சரியாக வெளிப்படுத்தத் தெரியாதபோதுதான் அவை வெறும் பிடிவாதமாகத் தோன்றுகின்றன. மாறாக, அவற்றை உரிய விளக்கங்களோடு முன்வைக்கும்போது அவை புரட்சிகரமான மாற்றங்களாகப் பரிணமிக்கின்றன.
வெற்றி என்பது யார் உரக்கப் பேசுகிறார்கள் என்பதில் இல்லை; உங்கள் வாதத்தில் இருக்கும் தெளிவான கட்டமைப்பில்தான் இருக்கிறது. உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கும் நெருப்பு எரியட்டும்; ஆனால், உங்கள் பேச்சு அதற்கான அறிவுபூர்வமான வரைபடமாக அமைய வேண்டும். உணர்வுகளைக் கடந்து காரணங்கள் நிறைந்த அறிவுப் பாலத்தை உருவாக்குபவர்களே வரலாற்றைத் தீர்மானிக்கிறார்கள்.
நாம் முன்வைக்கும் யோசனைகளை கனவுகளாகச் சொல்லாமல், ஆதாரபூர்வமான உண்மைகளுடன் இணைக்கும்போது, தற்காலிக ஆர்வம் என்பது நிலையான வெற்றியாக மாறுகிறது. ஆர்வமே இயந்திரம்; ஆனால் அறிவே அதற்கான பாதை. உணர்வுகளைக் கடந்து அறிவால் இணைவோம்; நமது யோசனைகளை உலகுக்குக் கடத்துவோம்.
