அறிவியல் ஆயிரம்: நூற்றாண்டுகளை வென்ற விஞ்ஞானி கேதரீன் ஜான்சன்

கேதரீன் ஜான்சன் என்ற பெண் கணிதவியலாளர் பற்றி உங்களிடம் யாராவது சொல்லி இருக்கிறார்களா? கணிதம் படிக்கும் எந்த மாணவருக்காவது இவரைத் தெரியுமா?

இதுவரை 1௦௦ வயது தாண்டி வாழ்ந்த ஒரே அறிவியல் விஞ்ஞானி கேதரீன் ஜான்சன் மட்டுமே. ஆம், அவர் இறக்கும்போது அவரின் வயது 101. சமீபத்தில்தான், அதுவும் கரோனா காலகட்டத்தில்தான் கேதரீன் ஜான்சன் உலக வாழ்வை நீத்தார். அவர் 2020, பிப்ரவரி 24 அமெரிக்காவில் உயிர் துறந்தார். இவர் முன்னோடி கணிதவியலாளர். மேலும், மனித கணினி என்று மதிக்கப்பட்டவர். கேதரீன் ஜான்சன் கணிதவியலாளர் மட்டுமல்ல. அவர் ஒரு வானவியலாளரும் கூட.

கேதரீனின் அசத்தும் உண்மைகள்

கேதரீன் ஜான்சன் பற்றிய அசாதாரண உண்மைகள் நம்மை பிரமிப்பில் ஆழ்த்துகின்றன. ஜான்சன் பூமியிலும் விண்வெளியிலும் மனிதகுலத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தார். அவரது நம்பமுடியாத வாழ்க்கையின் நினைவாக, கேதரீன் ஜான்சனைப் பற்றிய அசாதாரண உண்மைகளுடன் அவரது அற்புதமான சாதனைகளை திரும்பிப் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

கேதரீன் ஜான்சன் அமெரிக்காவின் மதிப்பிற்குரிய வானவியல் குறியீடாக கணிக்கப்படுகிறார். இவரை கேதரீன் கோப்ல் ஜான்சன் அல்லது கேதரீன் ஜி. ஜான்சன் என்றும் அழைக்கின்றனர். இவர் நாசாவில் 33 ஆண்டு காலம் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் பணியாற்றினார், அந்த சமயத்தில் அவர் STEM (அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம்) இல் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு மட்டுமின்றி, மனிதகுலத்தினை விண்மீன்களுக்கு இட்டுச் செல்லும் பாதையாகவும் இருந்துள்ளார்.

கண்டுகொள்ளப்படாத கருப்பின விஞ்ஞானி - மனிதக் கணினி

15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, 1950களில் நாசாவில் 'மனிதக் கணினி' யாக பணிபுரிந்த கருப்பினப் பெண்களில் ஒருவரான ஜான்சனின் சாதனைகளை உலகம் நினைவில் கொள்ளவில்லை/கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆனால் இப்போது சமீபத்திய ஆண்டுகளில், வரலாற்றில் ஜான்சனின் பங்கு புத்தகங்களிலும் பெரிய திரையிலும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அவரின் பெருமை ஜனாதிபதி பாராட்டுக்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

"மறைக்கப்பட்ட உருவங்கள்" மூலம் வெளிப்பட்ட கேதரீன் ஜான்சன்

மார்கோட் லீ ஷெட்டர்லி என்பவரின் 2016 ஆம் ஆண்டு புனைகதை அல்லாத புத்தகமான "மறைக்கப்பட்ட உருவங்களில்"( Hidden Figures), கருப்பின பெண்ணான கேதரீன் ஜான்சனின் பணி பற்றி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த புத்தகம், நாசா விண்வெளி பந்தயத்தில் வெற்றிபெற கருப்பு பெண் கணிதவியலாளர்கள் எவ்வாறு உதவினார்கள் என்பதும் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொண்ட இனவெறி மற்றும் பாலியல் பிரச்னைகளையும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது.

விருது பெற்ற மறைக்கப்பட்ட உருவங்கள் படம்

ஷெட்டர்லியின் மறைக்கப்பட்ட உருவங்கள் புத்தகம் விமர்சன ரீதியாகயும் பாராட்டப்பட்டது. 2016ல் திரைப்படமாகவும் வந்தது. இதில் தாராஜி பி. ஹென்சன் ஜான்சனாகவும், ஆக்டேவியா ஸ்பென்சர் மற்றும் ஜானெல்லே மோனி முறையே அவரது சகாக்களாக டோரதி கே. வான் மற்றும் மேரி ஜாக்சனாகவும் நடித்தனர். இந்த படம் மூன்று அகாடமி விருதுகளுக்காகவும் கூட பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

பெண் மனிதக் கணினிகள்

1940, 1950 மற்றும் 1960களில், கணினிகள் இன்று செய்யும் சிக்கலான கணிதப்பணிகளைச் செய்ய நாசா நிறுவனம் பெண்களை மட்டுமே நியமித்தது. அப்போது அப்பணிக்கு பெண்கள் மட்டுமே விவரம் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் துல்லியமானவர்கள் என்று கருதப்பட்டது. மேலும் அவர்கள் இந்த வேலைக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர்கள் என்றும் நம்பியது. உண்மையில், இன்றைய ஆண் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தொழில்நுட்ப உலகத்திற்கு (திரைப்படம் :Janelle Monáe as Mary Jackson, Taraji P. Henson as Johnson, and Octavia Spencer as Dorothy Vaughan in Hidden Figures.) மாறாக, கணிதம் மற்றும் கணிப்பொறி ஆகியவை அந்த சமயத்தில் பெண்களின் வேலையாகப் பார்க்கப்பட்டது.

கேதரீன் ஜான்சனை நம்பிய வானூர்தி இயக்குநர்கள்

நாசாவில் ஜான்சனின் பங்களிப்பு அபரிதமானது. வானில் பறக்கும் மக்கள் அவரை தங்கள் வாழ்வோடு இணைத்து மிகவும் நம்பினர். முதன்முதலில் பூமியைச் சுற்றி வந்த முதல் அமெரிக்கரான ஜான் க்ளென், ஜான்சனைப் பற்றி "கேதரீன் ஜான்சன் கணினி சரியாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், நான் அப்படியே எடுத்துகொண்டு அவரை அழைப்பேன்" என்றார்.

அவர் தனது விண்கலமான Friendship 7ன் ரீஎன்ட்ரியில் கணினியின் கணக்கீடுகளை சரி செய்ய அவரை அழைத்து சரிபார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஏனென்றால் ஜான் க்ளென் ஓர் இயந்திரத்திற்கு பதிலாக கேதரீன் ஜான்சனையே மிகவும் நம்பினார்.

வேலையிலும் கருப்பினம், வெள்ளையினம்

கேதரீன் ஜான்சன் விண்வெளித் திட்டத்திற்கு மிகவும் விலைமதிப்பற்றவராக இருந்தார். அந்த நேரத்தில் ஆப்பிரிக்க, அமெரிக்கர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலைகளையும்கூட சில விஷயங்கள் தடை செய்தன. அப்போது வேலைகள் இருந்தன. ஆனால், அவை எல்லாம் கருப்பினர்களின் வேலைகளாகவே இருந்ததாக மார்கோட் லீ ஷெட்டர்லி மறைக்கப்பட்ட உருவங்கள் புத்தகத்தில் வேதனையுடன் குறிப்பிடுகிறார். விண்வெளித் திட்டத்தின் மூலம், கேதரீன் ஜான்சன் அனைத்துப் பெண்களுக்கும் முன்னோடியாக இருந்தார். ஆனால் முக்கியமாக குறிப்பாக கருப்பின பெண்களுக்கு உதவியாக இருந்தார்.

பிறப்பு - வளர்ப்பு

கேதரீன் ஜான்சன் 1918 இல் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் நாள், மேற்கு வர்ஜீனியாவின் வெள்ளை சல்பர் ஸ்பிரிங்ஸ் என்ற ஊரில் பிறந்தார். அவரது தாய் ஜோய்லேட்டி ராபெர்ட்டா (Joylette Roberta ) ஓர் ஆசிரியர். தந்தை மைக்கின்லே கோல்மேன் (McKinley Coleman) விவசாயி, மரம் வெட்டுபவர் மற்றும் கைவினைஞர் (தச்சுத் தொழிலாளி). ஜான்சன் பின்னர் தனது தந்தைக்கு எண்கள் மீதான அவளது ஆர்வத்தைப் பாராட்டினார்.

இளமைக் கல்வி

கேதரீன் ஜான்சன் சிறு வயதிலிருந்தே கல்வியின் மீதும் கணிதத்தின் மீது அதீத ஆர்வத்துடன் இருந்தார். வலுவான கணிதத் திறன்களைக் காட்டினார். அவர் பிறந்த ஊரில் எட்டாம் வகுப்பைத் தாண்டிய ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க மாணவர்களுக்கு க்ரீன்பிரியர் கவுண்டியில் பொதுப் பள்ளிக்கூடம் இல்லை. எனவே, அவரது தந்தை கோல்மன் தங்கள் குழந்தைகளை மேற்கு வர்ஜீனியாவில் உள்ள உயர்நிலைப்பள்ளியில் படிக்க ஏற்பாடு செய்தனர். இந்த பள்ளி மேற்கு வர்ஜீனியா மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்தது. கேதரீன் ஜான்சன் தனது பத்து வயதில் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார். ஜான்சன் மிகப் பிரமாதமாகப் படிப்பார்.

கல்லூரி வாழ்க்கை

14 வயதில் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பட்டம் பெற்ற பிறகு, ஜான்சன் மேற்கு வர்ஜீனியா மாநிலத்தில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கருப்பினக் கல்லூரியில் சேர்ந்தார். ஒரு மாணவியாக, கல்லூரி வழங்கும் ஒவ்வொரு கணிதப் பாடத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார். உயர்நிலைப் பள்ளி முழுவதும் கேதரீன் ஜான்சன் கோல்மேனுக்கு வழிகாட்டிய வேதியியலாளரும் கணிதவியலாளருமான ஆங்கி டர்னர் கிங்(Angie Turner King,) மற்றும் டபிள்யூ டபிள்யூ ஷிஃபெலின் கிளேட்டர், முனைவர் பட்டம் பெற்ற மூன்றாவது ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர் உட்பட பல பேராசிரியர்கள் அவளுக்கு வழிகாட்டினர்.

கணிதத்தில். கிளேட்டர்(Claytor) ஜான்சனுக்காக புதிய கணிதம் மற்றும் வடிவியல் பாடங்களைச் சேர்த்தார். ஜான்சன் மேற்கு வர்ஜீனியா மாநிலத்தில் பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் படிக்க விரும்பினார். ஆனால், அவளுடைய பேராசிரியர் W.W. ஷிஃப்ளின் கிளேட்டர் - கருப்பின கணிதவியலாளரான அவர் அவரது சொந்த உரிமையில், ஜான்சனின் விருப்பத்திற்குப் பதிலாக STEM-க்கான (Science,Technology,Engineering &Mathematics) திறமையை ஆராய அவளை ஊக்குவித்தார். 'என் மனதில், நான் ஒரு கணிதவியலாளராக இருக்க விரும்பினேன்' என்று கூறினார். அவளது பேராசிரியரின் ஊக்கம்தான் அவளது முன்னேற்றத்திற்கான முக்கிய காரணியாக இருந்தது.

கல்வி, வேலை & திருமண போராட்டம்

கேதரீன் ஜான்சன் 1937 ஆம் ஆண்டில் அவரது 18வது வயதில் கணிதம் மற்றும் பிரெஞ்சு மொழியில் பட்டம் பெற்றார். ஜான்சன் கணித பொறுப்பான ஆல்பா கப்பா ஆல்பாவின்(Alpha Kappa Alpha) உறுப்பினராக இருந்தார். பின்னர் கேதரீன் ஜான்சன் வர்ஜீனியாவின் மரியானில் உள்ள ஒரு கருப்பின பொதுப் பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்தார். 1939 ஆம் ஆண்டில், டாக்டர் ஜான் டபிள்யூ. டேவிஸ், கேதரீன் ஜான்சன் மற்றும் மற்ற இரண்டு கறுப்பின மாணவர்களை (இருவரையும்) புதிதாக ஒருங்கிணைந்த மேற்கு வர்ஜீனியா பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க தேர்வு செய்தார். அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க இணைந்துகொண்ட முதல் கருப்பினப் பெண் மாணவி கேதரீன் ஜான்சன் ஆவார்.

கேதரீன் ஜான்சன் ஒரு பட்டதாரி கணித மாணவராக சேர்ந்தார். ஆனால் 1939 ஆம் ஆண்டில், கேதரீன் ஜான்சன் ஜேம்ஸ் கோபலை மணந்தார். பிறகு, அவர் தனது ஆசிரியர் வேலையை விட்டுவிட்டு ஒரு பட்டதாரி கணிதத் திட்டத்தில் சேர்ந்தார். பின்னர் அவர் கருவுற்றதால் ஒரு வருடம் கழித்து விலகி, தன் குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தத் துவங்கினார்.

மேற்கு வர்ஜீனியாவின் மோர்கன்டவுனில் உள்ள மேற்கு வர்ஜீனியா பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டதாரி பள்ளியில் பயின்ற முதல் ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க பெண் கேதரீன் ஜான்சன்.

கருப்பின மாணவர்கள் படிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு

டபிள்யூ.வி.எஸ்.சி.(WVSC) பல்கலைக்கழகத் தலைவர் டாக்டர் ஜான் டபிள்யூ டேவிஸ் மூலம், கேதரீன் ஜான்சன் மூன்று ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க மாணவர்களில் ஒருவரானார், மற்றும் 1938 யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் உச்சநீதிமன்றம் மிசோரி முன்னாள் நீதிமன்றத்திற்கு பிறகு பட்டதாரி பள்ளியை ஒருங்கிணைக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே பெண்.

கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவுவதன் மூலம் அல்லது கருப்பின மாணவர்களை ஒதுக்கி, வெள்ளை இனத்தவர்களை மட்டும் பல்கலைக்கழகங்களில் சேர்த்து அவர்களுக்கு மட்டும் உயர்கல்வியை வழங்கின. பின்னர் கல்வியை கருப்பின மாணவர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

இரண்டாம் மணம்

கேதரீன் ஜான்சனின் முதல் கணவர் ஜேம்ஸ் கோபல் 1956 இல் இறந்தார். மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர், 1959ல் ஜேம்ஸ் ஜான்சனை மணந்தார்.

நாசாவில் பணி

கேதரீன் ஜான்சன் ஒரு ஆராய்ச்சி கணிதவியலாளராக தனது வாழ்க்கையை முடிவு செய்தார். இருப்பினும் இது ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நுழைவதற்கு கடினமான துறையாக இருந்தது.

கற்பித்தல்தான் அவர் முதலில் கண்டுபிடித்த வேலை. 1952 இல் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில், ஒரு விண்வெளி நிபுணர் தேசிய ஆலோசனைக் குழு((National Advisory Committee for Aeronautics (NACA)) கணிதவியலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதாகக் குறிப்பிட்டார். அங்கு கறுப்பினப் பெண்களை மனித கணினிகளாக வேலைக்கு அமர்த்தத் தொடங்கியதை அறிகிறார். அப்போது இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருந்த சமயம். அதனால் தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. அங்கு நாசாவில் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் அவளுடைய கற்பித்தல் சம்பளத்தை விட மிகச் சிறந்தது. எனவே ஜான்சன் அங்கு உடனடியாக விண்ணப்பித்தார். லாங்லி ஃபீல்ட் அருகில் உள்ள வர்ஜீனியாவின் ஹாம்ப்டனில் அமைந்துள்ள லாங்லி மெமோரியல் ஏரோநாட்டிக்கல் ஆய்வகத்தில், ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க கணிதவியலாளர்களையும் வெள்ளையர்களையும் அவர்களின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் வழிசெலுத்தல் துறைக்கு வேலைக்கு அமர்த்தியது. கேதரீன் ஜான்சன் ஜூன் 1953 இல் ஏஜென்சியிலிருந்து வேலை வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்.

அதுவரை 1953 ஆம் ஆண்டு வரை, கேதரீன் ஜான்சன் மாதத்திற்கு $100 சம்பளமாகப் பெறும் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து தனது குழந்தைகளை வளர்த்தார். திருமணத்துக்கு பின்னர் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1953 லிருந்து கேதரீன் ஜான்சன் நாசாவில் வேலை செய்யத் தொடங்கினார். ஜான்சனின் முதல் நாசா பணிகளில் ஒன்று, விபத்துக்குள்ளான விமானங்களில் இருந்து கருப்பு பெட்டி தரவைப் பார்ப்பதுதான்.

கருப்பின பெண் கணினிகளுக்கு தனியாக கழிவறை

கேதரீன் ஜான்சன் முதலில் NACA-வில் பணிக்குச் சேர்ந்தபோது, ​​கணினிகள் பிரிக்கப்பட்டன. மேலும் பெண்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மட்டுமே கருப்பினப் பெண்கள். ஜான்சனும் அவளது கருப்பு சகாக்களும் வர்ஜீனியா ஆய்வகத்தில் தனி கழிவறைகளைப் பயன்படுத்தினர். அங்கு அவர்கள் கணக்கீடுகளைச் செய்தனர். மேலும் மதிய உணவின்போதும் வெள்ளை கணினிகளிலிருந்து ஒதுங்கியே உட்கார்ந்தனர். 50களின் பிற்பகுதி வரை மனிதக் கணினிகள் பிரிக்கப்படவில்லை .

பெண்களின் பணி

முதலில் கேதரீன் ஜான்சன் கணிதக் கணக்கீடுகளைச் செய்யும் பெண்களின் கூட்டத்தோடு வேலை செய்தார். கேதரீன் ஜான்சன் அந்த பெண்களை எல்லாம் மெய்நிகர் "பாவாடை அணிந்த கணினிகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். விமானங்களின் கறுப்புப் பெட்டிகளிலிருந்து தரவைப் படித்து மற்ற துல்லியமான கணிதப் பணிகளை மேற்கொள்வதே அவர்களின் முக்கிய வேலை. பின்னர் ஒரு நாள், கேதரீன் (மற்றும் ஒரு சக ஊழியர்) அனைத்து ஆண் விமான ஆராய்ச்சி குழுவுக்கு உதவ தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்டார். பகுப்பாய்வு வடிவியல் பற்றிய கேதரீன் அறிவு, ஆண் முதலாளிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் விரைவான கூட்டாளிகளை உருவாக்க உதவியது, "அவர்கள் என்னை மீண்டும் அந்த பெண்களின் கூட்ட குட்டைக்கு அனுப்ப மறந்துவிட்டார்கள்" என்று கேதரீன் ஜான்சன் கூறினார். இன மற்றும் பாலின தடைகள் எப்போதும் இருந்தபோதிலும், கேதரீன் அவற்றைப் புறக்கணித்ததாக கூறுகிறார். கேதரீன் உறுதியாக இருந்தார். தலையங்கக் கூட்டங்களில் (முன்பு பெண்கள் யாரும் செல்லாத இடத்தில்) சேர்க்கும்படி கேட்டார். அவள் அந்த வேலையைச் செய்ததாகவும் அவர் கூறினார். மேலும் அவரிடம்தான் வானூர்தி இயக்கும் இயக்குநர்கள் நம்பிக்கை வைத்தனர் என்றும் கூறினார்.

1953-1958 வரை

1953 முதல் 1958 வரை, கேதரீன் ஜான்சன் ஒரு கணினியாக பணியாற்றினார், விமானங்களுக்கான தடை அகற்றுதல் போன்ற தலைப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்தார். முதலில் கணிதவியலாளர் டோரோதி வான் மேற்பார்வையிடப்பட்ட மேற்கு பகுதி கணினிகள் பிரிவில் ஜான்சன் நியமிக்கப்பட்டார். பின் ஜான்சன் லாங்லியின் விமான ஆராய்ச்சி பிரிவின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். இது வெள்ளை ஆண் பொறியாளர்களால் பணியமர்த்தப்பட்டது.

20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஜனாதிபதி உட்ரோ வில்சனின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாநில இனப் பிரிவினைச் சட்டங்கள் மற்றும் கூட்டாட்சி பணியிடப் பிரிவுகளுக்கு இணங்க, ஜான்சன் மற்றும் கம்ப்யூட்டிங் பகுதியில் உள்ள மற்ற ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்கப் பெண்கள் வேலை செய்வதற்கும், சாப்பிடுவதற்கும், தனித்தனியாக இருந்த கழிவறைகளைப் பயன்படுத்தவும் தேவைப்பட்டனர். அவர்களின் வெள்ளை சகாக்களின் அலுவலகம் "வண்ண கணினிகள்" என்று பெயரிடப்பட்டது. WHRO-TV க்கு ஒரு நேர்காணலில், ஜான்சன் "நாசாவில் பிரிவை உணரவில்லை, ஏனென்றால் அங்குள்ள அனைவரும் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். உங்களுக்கு ஒரு பணி இருந்தது, நீங்கள் அதில் வேலை செய்தீர்கள், உங்கள் வேலையைச் செய்வது உங்களுக்கு முக்கியம். மதிய உணவு நேரங்களில் விளையாடினேன். நான் எந்த பிரிவினையும் உணரவில்லை. அது அங்கே இருப்பது எனக்குத் தெரியும், ஆனால் நான் அதை உணரவில்லை" என்றார் ஜான்சன்.

1958 ஆம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் கணினிகளை ஏற்றுக்கொண்ட நாசா(NACA)வால் கறுப்பின பெண்களை ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை. பாகுபாடு வடிவங்கள் இன்னும் பரவலாக உள்ளன என்று கூறிய ஜான்சன் அந்த சகாப்தத்தை நினைவு கூர்ந்தார்.

துணிச்சலான பெண் கேதரீன் ஜான்சன்

நாசாவின் வரலாற்றில், கேதரீன் ஜான்சன் தனது சக ஊழியர்களின் தப்பான எண்ணத்தைப் புறக்கணிக்க முயற்சிப்பதன் மூலம் நாசாவில் இனவெறி சம்பவங்களை நிர்வகித்ததாக பின்வருமாறு விவரித்தார்.

"நான் என் தோளில் என் உணர்வுகளை சுமக்கவில்லை. அதனால் நான் நன்றாகப் பழகினேன்” என்றார்.

அதே நேரத்தில், ஜான்சன் உறுதியுடன் இருக்க பயப்படவில்லை. அதேபோல ஜான்சன் அவரது ஆண் சகாக்களுடன் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முடியாது என்று சொன்னபோது அவர் அங்கு ஏற்பட்ட சவாலை எதிர்கொண்டு "நான் ஏன் போக முடியாது? அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறதா? " என்று கேட்டார். இப்படி பேசிய பிறகுதான் , அந்த ஆண்கள் கூட்டத்தில் ஜான்சன் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டார்.

வரலாறு பேசுகிறது

அந்த நாட்களில் நாங்கள் பெண்களாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் - உறுதியுடனும், ஆக்ரோஷமாகவும் நாங்கள் எந்த அளவிற்கு இருக்க வேண்டும் என்பது இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்தது. நான் இருக்க வேண்டியிருந்தது. நாசாவின் ஆரம்ப காலங்களில் பெண்கள் தங்கள் பெயர்களை அறிக்கைகளில் வைக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. என் பிரிவில் எந்தப் பெண்ணும் ஒரு அறிக்கையில்கூட தன் பெயரை வைத்திருக்கவில்லை. நான் டெட் ஸ்கோபின்ஸ்கியுடன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அவர் வெளியேறி ஹூஸ்டனுக்கு செல்ல விரும்பினார். ஆனால் எங்கள் மேற்பார்வையாளர் ஹென்றி பியர்சன் பெண்களின் ரசிகர் அல்ல. நாங்கள் வேலை செய்யும் அறிக்கையை முடிக்க அவரைத் தள்ளினார். இறுதியாக, டெட் அவரிடம், "கேதரீன் அறிக்கையை முடிக்க வேண்டும், எப்படியும் அவள் பெரும்பாலான வேலைகளை செய்துவிட்டாள்" என்றார். எனவே, டெட் பியர்சனை வேறு வழியில்லாமல் விட்டுவிட்டார்; நான் அறிக்கையை முடித்தேன், என் பெயர் சென்றது, எங்கள் பிரிவில் ஒரு பெண்ணின் பெயர் இடம்பெற்றிருப்பது இதுவே முதல் முறை" என்கிறார் ஜான்சன்.

தொழில்நுட்ப வல்லுநர் ஜான்சன்

1958 முதல் 1986 இல் அவர் ஓய்வு பெறும் வரை, கேதரீன் ஜான்சன் ஒரு விண்வெளி தொழில்நுட்ப வல்லுநராக பணிபுரிந்தார். தனது தொழில் வாழ்க்கையின் போது விண்கல கட்டுப்பாட்டு கிளைக்குச் சென்றார். விண்வெளியில் முதல் அமெரிக்கரான ஆலன் ஷெப்பர்டின் மே 5, 1961 விண்வெளிப் பயணத்திற்கான பாதையை அவர் கணக்கிட்டார். அவரது 1961 மெர்குரி பணிக்கான துவக்க சாளரத்தையும் அவர் கணக்கிட்டார். மின்னணு செயலிழப்பு ஏற்பட்டால் விண்வெளி வீரர்களுக்கு காப்பு வழிசெலுத்தல் விளக்கப்படங்களை ஜான்சன் திட்டமிட்டார்.

முதல் கணினியும் ஜான்சனும்

நாசா முதன்முறையாக எலக்ட்ரானிக் கம்ப்யூட்டர்களைப் பயன்படுத்தி பூமியைச் சுற்றியுள்ள ஜான் க்ளென்னின் சுற்றுப்பாதையைக் கணக்கிட, அதிகாரிகள் ஜான்சனை கணினியின் எண்களைச் சரிபார்க்க அழைத்தனர்; க்ளென் அவளிடம் குறிப்பாக கேட்டார் மற்றும் ஜான்சன் கணக்கீடுகளை சரிபார்க்காவிட்டால் பறக்க மறுத்துவிட்டார்.

இவை "மிகவும் கடினமான கணக்கீடுகள், வான் வெளியில் உடல்களின் ஈர்ப்பு விசைக்குக் காரணம்" என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நூலாசிரியர் மார்கோட் லீ ஷெட்டர்லி, ஹீரோவாக மாறிய விண்வெளி வீரர், தனது பணி வெற்றி பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கான முக்கிய பாகங்களில் ஒன்றாக இந்த கருப்பு பெண்ணைப் பார்த்தார் என்கிறார். கம்ப்யூட்டிங் பெண்களின் வேலை மற்றும் பொறியியல் ஆண்களுக்கு விட்டுக்கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காலத்தில், அது உண்மையில் பெண்களால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ற வரலாறை எடுத்துரைக்கிறது.

வானூர்தி செலுத்த கணிதம் பேசிய ஜான்சன்

கேதரீன் ஜான்சன் பின்னர் டிஜிட்டல் கணினிகளுடன் நேரடியாக வேலை செய்தார். அவருடைய திறமையும் துல்லியத்திற்கான புகழும் புதிய தொழில்நுட்பத்தில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த உதவியது. 1961 ஆம் ஆண்டில், ஆலன் ஷெப்பர்டின் ஃப்ரீடம் 7 மெர்குரி காப்ஸ்யூல் (Freedom 7 Mercury Capsule) நிறுவப்பட்ட துல்லியமான பாதையைப் பயன்படுத்தி விரைவாகக் கண்டுபிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அவரது பணி உதவியது. சந்திரன் தரையிறங்கும் போது, ​​ஜான்சன் போகோனோ மலைகளில் ஒரு கூட்டத்தில் இருந்தார். அவரும் இன்னும் சிலரும் ஒரு சிறிய தொலைக்காட்சித் திரையைச் சுற்றி நிலவின் முதல் படிகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்

1970 இல் லாங்லி ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஜான்சன்

நாசாவுடன் வேலையைத் தொடங்கிய உடனேயே, ஜான்சன் விமான ஆராய்ச்சிப் பிரிவுக்கு நியமிக்கப்பட்டார். அவளுடைய முதல் திட்டங்களில் ஒன்றில், எந்த ஒரு முன்னறிவிப்புமின்றி மிகச் சாதாரணமாகச் செயல்பட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய புரொபெல்லர் விமானம் வானத்திலிருந்து ஏன் விழுந்தது என்பதற்கு அவர் கீழே இறங்கிச் செல்ல வேண்டியிருந்தது.

கேதரீன் ஜான்சன் விமானத்தின் கருப்புப் பெட்டியால் பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகளில் ஒரு திரைப்பட வாசகரைப் பார்த்து நாட்களைக் கழித்தார். பொறியாளர்களுக்கான தரவை பகுப்பாய்வு செய்து திட்டமிட்டார். அவரது கவனமான வேலைதான், ஒரு பெரிய விமானத்தின் விமானப் பாதை கடந்து செல்லும் ஒரு அரை மணி நேரம் வரை அதைச் சுற்றியுள்ள காற்றைத் தொந்தரவு செய்ய முடியும் என்பதை பொறியியலாளர்கள் கண்டுபிடிக்க அனுமதித்தது, இது ஒரு சிறிய விமானத்திற்கான "டிரிப் கம்பி" ஆக செயல்படுகிறது.

1958 ஆம் ஆண்டில், நாசாவின் மெர்குரி திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பூமியைச் சுற்றியுள்ள ஒரு மனிதனை சுற்றுப்பாதையில் வைக்கும் குறிக்கோளுடன் நாசாவின் விண்வெளி பணிக்குழுவில் தனது பங்கில், ஜான்சன் விண்வெளி வீரர்ஆலன் ஷெப்பர்டின் பாதையை கணக்கிட்டார். ஜான்சன் கணக்கீடுகளைப் பற்றி கூறினார், "நீங்கள் எப்போது விரும்புகிறீர்கள், எங்கு தரையிறங்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள், நான் அதை பின்னோக்கிச் செய்து, எப்போது புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறேன்." என்றார்.

இது எளிய வடிவியல். ஏனெனில் மெர்குரி ஆண்டுகளின் முதல் சர்பார்பிட்டல் விமானங்கள் பரபோலாக்கள். அவள் பூமியின் சுழற்சியை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் இறங்கும் தளத்திலிருந்து பின்னோக்கி வேலை செய்வது முன்னோக்கி வேலை செய்வதை விட எளிதாக இருந்தது.

கேதரீன் ஜான்சன் தனது கண்டுபிடிப்புகளை பொறியாளர் டெட் ஸ்கோபின்ஸ்கியுடன் இணைந்து எழுதிய ஒரு அறிக்கையில், "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பூமி நிலையில் ஒரு செயற்கைக்கோளை வைப்பதற்காக பர்ன்அவுட்டில் அஜிமுத் கோணத்தை தீர்மானித்தல்" என்ற தலைப்பில் விளக்கினார்.

வெற்றி பெற்ற பெண் கேதரீன்

ஒரு பெண் (கேதரீன் ஜான்சன் )துறைக்கு முதல் முறையாக ஒரு அறிக்கையை எழுதியதை அந்த தாள் குறித்தது. ஜான்சன் பின்னர் தனது மேற்பார்வையாளர் ஹென்றி பியர்சன் அறிக்கையில் ஒரு பெண் எழுத்தாளரைப் பார்த்து ஏமாற்றமடைந்ததாகக் கூறினார். இருப்பினும், ஸ்கோபின்ஸ்கி அறிக்கை எழுதும் போது ஹூஸ்டனுக்குப் புறப்பட்டபோது, ​​ஜான்சனை இணை ஆசிரியராக ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.

ஜான்சன் அப்பல்லோ விண்வெளி வீரர்கள் சந்திரனில் இருந்து இல்லம் திரும்ப அனுமதிக்கும் கணக்கீடுகளில் வேலை செய்தார். இதெல்லாம் அவரின் அற்புத பணிகள் ஆகும் .

பெருமை பெற்றும்கூட தாழ்த்தும் வெள்ளை மக்கள்

1997 ஆம் ஆண்டில், நியூயார்க் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் கேதரீன் ஜான்சனுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் விழாவின் முக்கியப் பேச்சாளராகவும்கூட அவர் விழாவுக்கு வரும் வரை அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. ஜான்சன் இந்த நிகழ்வுக்கு எழுந்து ஓர் அற்புதமான விரிவான உரையை அவர் வழங்கினார். குறைந்தது ஒரு பங்கேற்பாளரையாவது பள்ளிக்குத் திரும்ப இந்த உரை ஊக்குவித்தது என நாசா கூறுகிறது.

விருது மேல் விருது பெற்ற ஜான்சன்

கேதரீன் ஜான்சனுக்கு 2015 ல் ஜனாதிபதி சுதந்திரப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. மறைக்கப்பட்ட உருவங்கள் வெளியாகும் வரை ஜான்சன் என்ற பெயர் ஒரு வீட்டுப் பெயராக கூட மாறவில்லை. மறைக்கப்பட்ட உருவங்கள் புத்தகம் மற்றும் திரைப்படத்திற்கு முன்பு அவரது வேலை முற்றிலும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. நசுக்கப்பட்டது என்றே கூறலாம். பின்னரே நாசாவில் 35 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்த அவருக்கு நாசா லூனார் ஆர்பிட்டர் விருது (NASA Lunar Orbiter Award) மற்றும் மூன்று நாசா சிறப்பு சாதனை விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 2015 ஆம் ஆண்டில், ஜான்சன் தனது மிகவும் மதிப்புமிக்க விருதைப் பெற்றார்.

'அமெரிக்க பெண்கள் வரலாற்றில் கறுப்பினப் பெண்கள் ஒவ்வொரு பெரிய இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் குரல் கொடுக்காவிட்டாலும் கூட' என்று ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா செப்டம்பர் 2015 இல் கூறினார். அதன் பின்னர் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஜான்சனுக்கு அமெரிக்காவின் உயரிய விருதான ஜனாதிபதி பதக்கத்தை அவர் வழங்கினார்.

'நாசாவில் தனது 33 ஆண்டுகளில், கேதரீன் ஒரு முன்னோடியாக இருந்தார். அவர் இனம் மற்றும் பாலினத்தின் தடைகளை உடைத்து, கணிதத்திலும் அறிவியலிலும் ஒவ்வொருவரும் சிறந்து விளங்கலாம் மற்றும் நட்சத்திரங்களை அடைய முடியும் என்று தலைமுறை இளைஞர்களைக் காட்டினார் என்று ஜனாதிபதி ஒபாமா பதக்க விழாவில் கூறினார்.

நாசா ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு ஜான்சன் பெயர்

2016 ம் ஆண்டு வர்ஜீனியாவின் ஹாம்ப்டனில் உள்ள நாசாவின் லாங்லி ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஒரு புதிய 40,000 சதுர அடி கட்டிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக தி கேதரீன் ஜி. ஜான்சன் கணக்கீட்டு ஆராய்ச்சி வசதி என பெயரிடப்பட்டது. அலன் ஷெப்பர்டின் ராக்கெட் ஏவுதலின் 55 வது ஆண்டு விழாவில் முறையான அர்ப்பணிப்பு நடந்தது. ஜான்சன் இதற்கெல்லாம் ஏராளமாக உதவி இருக்கிறார்.

விழாவில் ஜான்சனின் மனித கணினி சகாக்களும், மற்றும் கருப்பின பெண்கள் (Black Girls Code) மற்றும் 21 ஆம் நூற்றாண்டு சமூக கற்றல் மையங்கள் திட்டத்தின் மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர். விழாவின்போது ஜான்சன் சில்வர் ஸ்னூபி (Silver Snoopy award) விருதைப் பெற்றார். இது விண்வெளி வீரரின் விருது என்றும் அழைக்கப்படுகிறது .இது விண்வெளி பயணங்களின் பாதுகாப்பிற்கு சிறந்த வழிகளில் பங்களித்தவர்களுக்கு நாசா வழங்குகிறது.

நாசா கட்டிடம் தனது பெயரைக் காண்பிக்கும் என்ற செய்தியைக் கேட்ட ஜான்சன் ஆரம்பத்தில் ஆச்சரியமடைந்தார். அர்ப்பணிப்பாளர்கள் அவருடைய நேர்மையான கருத்தில், கிரேசி " என்று சொன்னார்கள். மற்றவர்கள் இது ஒரு வெளிப்படையான தேர்வாக உணர்ந்தார்கள்.

விழாவில், லாங்லி இயக்குனர் டேவிட் பவுல்ஸ், “நாசாவுடன் தொடர்புடைய மிகவும் போற்றப்பட்ட மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் நபர்களில் ஒருவரின் பாரம்பரியத்தை மதிக்க நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம். ஜான்சனின் கதாபாத்திரத்திற்கும் சாதனைகளுக்கும் ஒரு சிறந்த அஞ்சலியை அவருடைய பெயரைக் கொண்டிருக்கும் இந்தக் கட்டிடத்தைவிட என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது" என்றார்.

ஆராய்ச்சி மையத்தின் கதவுகள் செப்டம்பர் 22, 2017 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக திறக்கப்பட்டன. கூடுதலாக, பிப்ரவரி 22, 2019 அன்று, மேற்கு வர்ஜீனியாவின் ஃபேர்மாண்டில் அமைந்துள்ள நாசாவின் சுயாதீன சரிபார்ப்பு மற்றும் சரிபார்ப்பு திட்டம் கேதரீன் ஜான்சன் சுயாதீன சரிபார்ப்பு மற்றும் சரிபார்ப்பு வசதி(Katherine Johnson Independent Verification and Validation Facility) என மறுபெயரிடப்பட்டது.

2016 ஆம் ஆண்டில், அறிவியல் எழுத்தாளர் மாயா வெய்ன்ஸ்டாக் லெகோ ஐடியாக்களுக்கு நாசாவின் பெண்கள் அமைப்பதற்கான அற்புதமான யோசனையை சமர்ப்பித்தார். வெய்ன்ஸ்டாக்கின் யோசனையின் புகழ் காரணமாக, லெகோ நுகர்வோருக்கான தயாரிப்பை உருவாக்க முன்வந்தது. ஆரம்ப முன்மாதிரி பதிப்பில் சாலி ரைடு, மார்கரெட் ஹாமில்டன், மே ஜெமிசன், நான்சி கிரேஸ் ரோமன் மற்றும் எங்கள் மதிப்பிற்குரிய கேதரீன் ஜான்சன் போன்ற அற்புதமான பெண்கள் அடங்குவர். இருப்பினும், ஜான்சன் அவளுடைய தோற்றத்தை உருவமாக மாற்ற அனுமதிக்கவில்லை. மேலும் லெகோ அவள் இல்லாமல் வரிசையில் தொடர வேண்டியிருந்தது.

இருப்பினும், 2018 ல் சர்வதேச மகளிர் தினத்தில், மேட்டல் 17 புதிய பார்பி பொம்மைகளை வெளியிட்டார். அவற்றில் 14 பொம்மைகள் புதிய "ஷெரோ" வரிசையாக இருந்தன. இளம் பெண்களுக்கான நவீன முன்மாதிரிகள் - மற்ற 3 புதிய பெண்கள் "ஊக்கமளிக்கும் பெண்கள்" வரிசையில் ஒரு பகுதியாக இருந்தன. வரலாற்றுப் பெண்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட பொம்மைகள். ஃப்ரிடா கஹ்லோ மற்றும் அமெலியா ஏர்ஹார்ட் ஆகியோருடன், கேதரீன் ஜான்சன் இறுதியாக தனது குழந்தைகளின் பொம்மையாக அறிமுகமானார்.

ஜான்சன் தொடர்பான ஆவணப் படங்கள்

கேதரீன் ஜான்சன் பற்றிய ஒரு ஆவணப்படம் 2019 இல் திரையிடப்பட்டது. மறைக்கப்பட்ட உருவங்களைப் பார்த்து நேசித்திருந்தாலும், குறைவான கற்பனையான கேதரீன் ஜான்சன் திரைப்படத்தை எதிர்பார்த்திருந்தால், நாம் அதிர்ஷ்டசாலி. நவம்பர் 1 ஆம் தேதி, பிபிஎஸ் அவுட்லியர்: தி ஸ்டோரி ஆஃப் கேதரீன் ஜான்சனின் ஆவணப்படத்தை வெளியிட்டது. 2016 திரைப்படம் நாசாவின் விண்வெளித் திட்டத்தில் பங்களிக்கும் மனித கணினி குழுவில் கவனம் செலுத்திய அதே வேளையில், இந்த மணிநேர ஆவணப்படம் கேதரீன் ஜான்சனின் வாழ்க்கையை பெரிதாக்குகிறது.

மோஷன் மாஸ்டர்ஸ் தயாரித்த மற்றும் முதலில் மேற்கு வர்ஜீனியா பொது ஒளிபரப்பிற்காக மட்டுமே வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆவணப்படம் ஜான்சனை தனது ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தும் கணிதத்தில் முதல் ஆர்வத்திலிருந்தும் பின்பற்றுகிறது. இந்தப் படம் ஜான்சனுக்குத் தகுதியான அங்கீகாரத்தை அளிப்பது மட்டுமல்லாமல், அந்தப் பெண்ணுடனான ஒரு நேர்காணலின் மூலம் அவருக்குக் குரல் கொடுக்கிறது. ஆவணப்படத்தில் கேதரீன் ஜான்சன் அழகாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்.

கேதரீன் ஜான்சன் மறைவும் பாராட்டும்

கேதரீன் ஜான்சன் இறந்த பிறகும் கூட , எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கிறார். கேதரீன் ஜான்சன் பிப்ரவரி 24, 2020 அன்று 101 வயதில் காலமானார். அவர் இறக்கும்போது, ​​அவர் தனது இரண்டாவது கணவர், லெப்டினன்ட் கர்னல் ஜேம்ஸ் ஏ. ஜான்சனுடன், வர்ஜீனியாவின் நியூபோர்ட் நியூஸில் உள்ள ஓய்வு இல்லத்தில் வசித்து வந்தார்.

மறைந்த முதல் கணவர் ஜேம்ஸ் கோப்லே, ஆறு பேரக் குழந்தைகள் மற்றும் பதினோரு பேரக் குழந்தைகளுக்கு மூன்று மகள்கள் இருந்தனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபட ஊக்குவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பிப்ரவரி 24, 2020 அன்று ஜான்சனின் மரணம் பற்றிய செய்தியைத் தொடர்ந்து, நாசாவின் ஜிம் பிரிடென்ஸ்டைன், மறைந்த கணிதவியலாளரின் நினைவை மதிக்க ஏஜென்சியின் உறுதிப்பாட்டைப் பகிர்ந்து கொண்டார். "நாங்கள் அவளுடைய பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து உருவாக்குவோம், தொடர்ந்து பங்களிக்க ஏதாவது இருக்கும் அனைவருக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க அயராது உழைப்போம். மனித ஆற்றலின் வரம்பை உயர்த்தும் வேலை" என்றார்.

மறைக்கப்பட்ட உருவங்களின் ஆசிரியர் மார்கோட் லீ ஷெட்டர்லி அசோசியேட்டட் பிரஸ்ஸிடம் கூறியது போல், ஜான் க்ளெனின் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் 7 விமானத்தின் 58 வது ஆண்டு நிறைவுக்கு சில நாட்களுக்குப் பிறகு கேதரீன் ஜான்சன் இறந்தார். "நாங்கள் கேதரீன் ஜான்சனை நினைத்துப் புலம்புகிறோம், அதேநேரத்தில் அவரின் மிகவும் பிரபலமான அந்த வேலையை நினைவுகூர்கிறோம்" என்றார்.

ஆசிரியர் மார்கோட் லீ ஷெட்டர்லி கேதரீன் ஜான்சனுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் போது, ​​மறைந்த கணிதவியலாளர் ஏன் இவ்வளவு காலம் அங்கீகரிப்பு இன்றி உழைத்தார். மேலும் எத்தனை கருப்பினப் பெண்கள் இன்னும் தங்கள் சாதனைகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பதை கருத்தில் கொள்ள அமெரிக்காவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது.

கேதரீன் ஜான்சன் மற்றும் அவளுடைய சக மனித கணினிகளின் பங்களிப்புகள் இல்லாமல், அவர்களின் விதிவிலக்கான மனமும், சமமான சிகிச்சைக்கு போராட விருப்பமும் இல்லாமல், 1950களில், 60களில் கருப்பினப் பெண்களாக இருந்தவர்கள் சிறிய தினசரி அவமானங்களை விழுங்கிய திறன் இல்லாமல், நம் நாடு இவ்வளவு தூரம் நாசா அமைப்பில் அர்ப்பணிப்பு செய்திருக்க முடியாது, முன்னேறி இருக்க முடியாது. அவர்கள் நம் நாட்டின் நன்மைக்காக வேலை செய்தார்கள். இனி, நம் தேசம் மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும்.

கேதரீன் ஜான்சன் எங்கள் வரலாற்றில் விலைமதிப்பற்ற பங்களிப்புகளை செய்தார். மேலும், எங்கள் அங்கீகாரத்திற்கும் மரியாதைக்கும் தகுதியானவர். அவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகும், அவர் அதிக STEM கல்வியறிவுக்காக வாதிட்டார், மேலும் அனைவரிடமும் கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் மீதான அன்பை ஊக்குவித்தார். சில விஷயங்கள் பொதுமக்களின் பார்வையில் இருந்து விலகிச் சென்றுவிடும். ஆனால் அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் எப்போதும் இருக்கும். மேலும் எப்போதும், எப்போதும் கணிதம் இருக்கும். உலகம் எல்லாம் இயற்பியலும் கணிதமும்தான் என்று கூறியுள்ளார்.