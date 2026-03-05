உங்கள் மூளை உங்கள் குடலுடன் பேசுகிறது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால் இதுதான் உண்மை. குடலும் மூளையும் இதனை ஒத்துக்கொள்கின்றன.
ஓர் அற்புதமான நிகழ்வை நினைக்கும்போது வயிற்றில் 'பட்டாம்பூச்சிகள் பறப்பது' போன்ற உணர்வும், பயங்கரமான ஒன்றை நினைக்கும்போது வயிறு 'பிசைவது' போன்ற உணர்வும் ஏற்படுவது இதனால்தான். உங்கள் குடலில் ஏற்படும் உணர்வு, உங்கள் முடிவுகளையும் பாதிக்கும்.
இரண்டாம் மூளை?
"இரண்டாவது மூளை" என்பது குடல் சுவரில் பதிக்கப்பட்ட 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான நியூரான்களின் பரந்த வலையமைப்பான குடல் நரம்பு மண்டலத்தைக் (ENS) குறிக்கிறது. இது உணவுக் குழாயிலிருந்து மலக்குடல் வரை நீண்டுள்ளது. இது செரிமானத்தை சுயாதீனமாக நிர்வகிக்கிறது, ஆனால் வேகஸ் நரம்பு வழியாக, மூளையுடன் தொடர்ந்து தொடர்புகொள்கிறது. மனநிலை, மன அழுத்தம் என ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கிறது. குடல்-மூளை அச்சு என்று அழைக்கப்படும் இது, "குடல் உணர்வுகள்", "பட்டாம்பூச்சிகள்" மற்றும் உடலின் 90% செரோடோனின் உற்பத்தியில் குடலின் பங்கை விளக்குகிறது.
மூளையின் பரிமாற்றம், எங்கே?
உங்கள் மூளை, நரம்புகள் (நரம்பு மண்டலம்) மூலம் உங்கள் உடல் முழுவதும் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்கிறது. ஆனால், உங்கள் மூளைக்கும் குடலுக்கும் இடையிலான உறவு என்பது நெருங்கிய தோழிகளைப் போன்றது. நடைமுறை, உடல் ரீதியான விஷயங்கள் முதல் உணர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் வரை அனைத்தையும் பற்றி அவை எப்போதும் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்வது போலவே பேசிக்கொள்கின்றன. உங்கள் மூளைக்கும் குடலுக்கும் இடையேதான் இந்த நெருங்கிய உறவு, உணர்வுப் பரிமாற்றம், உடலின் மற்ற எந்த உறுப்புகளுக்கும் இடையே இருப்பதைவிட அதிகமான தகவல்கள் குடலுடன் பரிமாறப்படுகின்றன. உண்மையில், உங்கள் மூளைக்கு வெளியே உங்கள் உடலில் எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான நரம்பு செல்கள் (nerve cells) உங்கள் குடலில்தான் உள்ளன.
குடல் - மூளை தொடர்பின் நோக்கம் என்ன?
நம் மூளைகளும் செரிமான அமைப்புகளும்தான், நாம் உயிர் வாழ உதவும் வகையில் ஒன்றாகவே பரிணமித்துள்ளன. நாம் உண்பது நமது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் முக்கியமானது. மேலும், கிடைக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில், வரலாறு முழுவதும் இது மிகவும் மாறுபட்டும் இருந்துள்ளது. நமக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, நம் மூளைகளும் குடல்களும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்க வேண்டியிருந்தது. மேலும், நாம் தவறான ஒன்றைச் சாப்பிட்டால், அல்லது செரிமானத்தை நிறுத்த வேண்டி இருந்தால், நம்மிடம் ஒரு நல்ல எச்சரிக்கை அமைப்பு இருக்க வேண்டியிருந்தது.
மூளை- குடல் பின்னூட்ட சுழற்சி
இந்த எச்சரிக்கை அமைப்பில் உங்கள் மூளையின் உணர்ச்சிப் பகுதியும் அடங்கும். ஓர் உடல் ரீதியான காயத்திற்குப் பிறகு, அந்தக் காயத்தை எதிர்காலத்தில் தவிர்க்க நினைவில் கொள்ள உங்கள் உணர்ச்சிபூர்வமான மூளை செயல்படுகிறது. உணர்ச்சி, உங்கள் குடலில் உள்ள உடல் உணர்வுகளை மேலும் தீவிரமாக்கும். தீவிரமான உடல் உணர்வுகளும் உங்கள் மன அழுத்த அளவுகளையும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பதிலையும் உயர்த்தும். இந்த பின்னூட்டச் சுழற்சி (feedback loop) உங்கள் மூளைக்கும் குடலுக்கும் இடையே மிகவும் வலுவானது.
உடல் செயல்பாடுகள் பாதிப்பு?
உங்கள் குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையிலான தகவல் பரிமாற்றத்தால் சில செயல்பாடு பாதிப்புகள் வரலாம் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
பசி மற்றும் வயிறு நிரம்பிய உணர்வு
உணவு குறித்த விருப்பங்கள் மற்றும் ஆசைகள்
உணவு உணர்திறன் மற்றும் சகிப்புத்தன்மை
குடல் இயக்கம், தசை அசைவுகள
செரிமானம்
வளர்சிதை மாற்றம்
மனநிலை
நடத்தை
மன அழுத்த அளவுகள்
வலி உணர்திறன்
அறிவாற்றல் செயல்பாடு
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
உடற்கூறியல் ஆகிய பிரச்னைகள் வரலாம்.
குடல் - மூளை தொடர்பில் ஈடுபட்டுள்ள உடல் உறுப்புகள்
சுகாதார வல்லுநர்கள் குடல் - மூளை அச்சு (gut-brain axis) என்று குறிப்பிடுவது, உங்கள் மூளைக்கும் குடலுக்கும் இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தி, சமிக்ஞைகளை முன்னும் பின்னுமாக அனுப்பும் நரம்புகளின் வலையமைப்புதான். உங்கள் நரம்பு மண்டலம், எப்போதும் உங்கள் உட்சுரப்பி மண்டலத்துடனும் நெருக்கமாகச் செயல்படுகிறது. இது பசி, வயிறு நிரம்பிய உணர்வு, மன அழுத்தம் போன்றவற்றைத் தொடர்புபடுத்தும் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும், உங்கள் குடலில் ஏற்படும் காயம், நோய்க்கு உரிய முறையில் பதிலளிப்பதற்கு இது உங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்துடனும் (immune system)கூட நெருக்கமாகச் செயல்படுகிறது.
முக்கிய அமைப்புகள்:
குடல் நரம்பு மண்டலம்
உங்கள் குடல் நரம்பு மண்டலம், உங்கள் இரைப்பை குடல் (GI) பாதைக்குள் இயங்கி, அதன் செரிமான செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்பியல் வலையமைப்பாகும். 500 மில்லியனுக்கும் அதிகமான நியூரான்களுடன், இது உங்கள் மூளைக்கு வெளியே உள்ள மிகவும் சிக்கலான நரம்பியல் வலையமைப்பும் ஆகும். இந்த குடலில் உள்ள நரம்பு வலையமைப்பு, உங்கள் மூளை மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து ஓரளவு சுயாதீனமாகச் செயல்படக்கூடியது என்பதும் இதன் தனிச்சிறப்புதான். இதனால்தான் விஞ்ஞானிகள் இதை "இரண்டாவது மூளை" என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.
உங்கள் குடல் நரம்பு மண்டலம், உங்கள் தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் (autonomic nervous system) ஒரு சிறப்புப் பிரிவாகும். இது உங்கள் உள் உறுப்புகளின் தன்னியக்கச் செயல்பாடுகளை நிர்வகிக்கிறது. இது உங்கள் ஒட்டுமொத்த தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் அதே நேரத்தில் சுயாதீனமாகவும் செயல்படுகிறது. இது உங்கள் இரைப்பை குடல் பாதைக்குள் உள்ள நிலைமைகளைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கவும், அந்தத் தகவலை அங்கேயே உள்நாட்டிலேயே செயலாக்கவும் மூளைக்குத் திருப்பி அனுப்பாமலேயே/மூளையுடன் அத்தொடர்பு கொள்ளாமலேயே ஒரு பதிலை உருவாக்கவும் முடியும்.
வேகஸ் நரம்பு (Vagus Nerve)
உங்கள் வேகஸ் நரம்பு, உங்கள் குடல் நரம்பு மண்டலத்திற்கும் மூளைக்கும் இடையிலான முக்கிய இணைப்பாகும். இது உங்கள் மூளையிலிருந்து வெளியேறும் 12 மண்டை நரம்புகளில் (cranial nerves) ஒன்றாகும். இவை உங்கள் மண்டை ஓட்டில் தொடங்கி, உடல் முழுவதும் பயணித்து வழியில் கிளைகளாகப் பிரிந்து பிரிந்து பிரிகின்றன. உங்கள் வேகஸ் நரம்பு, உங்கள் குடலுக்குள் உள்ள நிலைமைகள் பற்றிய உணர்வுத் தகவல்களை (sensory information) உங்கள் குடல் நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து மூளைக்கு அனுப்புகிறது. அதற்குப் பதிலளிக்கும்விதமாக, இது மூளையிலிருந்து உங்கள் குடலுக்கு இயக்கச் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.
வேகல் மறிவினைகள் (vagal reflexes)
வேகஸ் நரம்பு, மாறிவரும் நிலைமைகளுக்குப் (ரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது உணவின் இருப்பு போன்றவை) பதிலளிக்கும் விதமாக உங்கள் குடலுக்குள் இயங்கும் பல்வேறு அனிச்சை செயல்களை(reflexes) மத்தியஸ்தம் செய்கிறது. இவை வேகல் அனிச்சை செயல்கள் (vagal reflexes) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உள்ளார்ந்த வேகல் அனிச்சை (intrinsic vagal reflexes) மூளையை ஈடுபடுத்தாமலேயே உங்கள் குடல் நரம்பு மண்டலத்திற்குள் இயங்குகின்றன. வெளிப்புற அனிச்சைகள் (extrinsic reflexes) உங்கள் குடல் நரம்பு மண்டலத்திற்கும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்கும் இடையிலான தகவல்தொடர்பு மூலம் இயங்குகின்றன.
குடல் நுண்ணுயிரித் தொகுப்பு (Gut Microbiome)
உங்கள் குடலில் வாழும் பாக்டீரியாக்களும் உங்கள் குடல்-மூளையின் செயல் தொடர்பில் நேரடியாகவே ஈடுபட்டுள்ளன. குடல் நுண்ணுயிரிகள், உங்கள் குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையே செய்திகளை அனுப்பும் பல ரசாயன நரம்புக் கடத்திகளை (chemical neurotransmitters) உற்பத்தி செய்கின்றன/உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றன. அவை உங்கள் ரத்த ஓட்டம் மூலம், மூளையைப் பாதிக்கக் கூடிய பிற ரசாயனங்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. உங்கள் மூளையும் குடலும் அதன் சூழலை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் உங்கள் குடல் நுண்ணுயிரித் தொகுப்பைப் பாதிக்கலாம்.
குடல் - மூளை இணைப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்
குடல் நரம்பு மண்டலம் (ENS): இது பெரும்பாலும் "உங்கள் குடலில் மூளை" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது செரிமானம், நொதி வெளியீடு மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த தன்னாட்சி முறையில் செயல்படுகிறது, இருப்பினும் இது மத்திய நரம்பு மண்டலத்துடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளது.
இருவழி தொடர்பு: குடல் மற்றும் மூளை, வேகஸ் நரம்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, இது பசி, மன அழுத்தம் மற்றும் உடல் உணர்வுகள் பற்றிய சமிக்ஞைகளைக் கடத்துகிறது.
வேதியியல் சமிக்ஞை: குடல் உடலின் 90% செரோடோனின் - மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்புடையது; 50% டோபமைனை உற்பத்தி செய்கிறது. மனநிலை, நடத்தையை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.
நுண்ணுயிரியல் தாக்கம்: குடலில் உள்ள பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் வைரஸ்கள் (நுண்ணுயிரியம்) மூளையுடன் தொடர்பு கொண்டு, உணர்ச்சிகள், மன ஆரோக்கியம், பதற்றம், மனச்சோர்வு மற்றும் பார்கின்சன் போன்ற நிலைமைகளைப் பாதிக்கின்றன.
உடல்நல பாதிப்புகள்: தொந்தரவு செய்யப்பட்ட குடல் அறிகுறிகளை (வயிற்றுப்போக்கு, வலி, மலச்சிக்கல்) ஏற்படுத்தும், மாறாக, மன அழுத்தம் மற்றும் மனச்சோர்வு குடல் பாக்டீரியாவை மாற்றி, செயலிழப்பு சுழற்சியை உருவாக்கும்.
ஆய்வு சொல்லும் தகவல்
சமீபத்திய ஆய்வுகள், குடல் நுண்ணுயிரித் தொகுப்பு பல்வேறு நரம்பியல், மனநலம் மற்றும் செயல்பாட்டு இரைப்பை குடல் கோளாறுகளில் (functional gastrointestinal disorders) ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்பதைத் தெரிவிக்கின்றன. செயல்பாட்டுக் கோளாறுகள் (functional disorders) என்பவை தொடர்ந்து அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். ஆனால், வெளிப்படையான உடல் ரீதியான காரணம் எதுவும் இல்லாதவை. செயல்பாட்டு இரைப்பை குடல் கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கும், பதற்றம் போன்ற மனநலக் கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றுடையொன்று பின்னிப் பிணைந்த தொடர்பு உள்ளது.
குடல் - மூளை அச்சு தொடர்பான கோளாறுகள் :
எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறி (IBS), செயல்பாட்டு மலச்சிக்கல்/ வயிற்றுப்போக்கு (functional constipation or diarrhea).
பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தக் கோளாறுகள்
இதயம் சாராத நெஞ்சு வலி
குழந்தையின் கடுமையான் வயிற்று வலி
செயல்பாட்டு டிஸ்பெப்சியா
செயல்பாட்டு டிஸ்ஃபேஜியா
இரைப்பை முடக்குவாதம்
அனிஸ்மஸ்
நாள்பட்ட மன அழுத்தம்
நாள்பட்ட சோர்வு
நாள்பட்ட வலி
உள்ளுறுப்பு அதி உணர்திறன்
உடல் பருமன்
மன இறுக்கம்போன்ற நரம்பியல் வளர்ச்சிக் கோளாறுகள்
பார்கின்சன் நோய் போன்ற நரம்பியல் சிதைவுக் கோளாறுகள்
மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ் போன்ற நரம்பு தொடர்பான வலிக் கோளாறுகள்
இரண்டாவது மூளையின் முக்கிய செயல்பாடுகள்
செரிமான ஒழுங்குமுறை: விழுங்குதல், உணவை உடைத்தல் மற்றும் கழிவுகளை நீக்குதல் உள்ளிட்ட முழு செரிமான செயல்முறையையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
மனநிலை ஒழுங்குமுறை: குடலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் செரோடோனின், மனநிலை, தூக்கம் மற்றும் நினைவாற்றலைப் பாதிக்கிறது.
நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு பண்பேற்றம்: குடல் நுண்ணுயிரிகள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன, ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் நோய் தடுப்பையும் பாதிக்கின்றன.
உடல் உணர்வுகள்: பதட்டமாகவோ அல்லது மன அழுத்தமாகவோ இருக்கும்போது உணரப்படும் வயிற்றில் பறக்கும் "பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு" பொறுப்பு.
ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சைகள்
குடல் - மூளை அச்சின் பயன்பாட்டில் ஏற்படும்
எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறி (IBS)
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம்
ஃபைப்ரோமியால்ஜியா மற்றும் ஒற்றைத் தலைவலி
பார்கின்சன் மற்றும் அல்சைமர் நோய்
முடக்கு வாதம்
ஆகிய நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க உயிரி மின் மருத்துவம் (வேகஸ் நரம்பைத் தூண்டுதல்) போன்ற நுட்பங்கள் ஆராயப்படுகின்றன.
பராமரிப்பு
குடல் மற்றும் மூளைக் கோளாறுகளுக்கு சுகாதார வழங்குநர்கள் சிகிச்சை
இந்தக் கோளாறுகளில் சிலவற்றிற்கு, உங்கள் குடல் நுண்ணுயிரித் தொகுப்புக்குச் சிகிச்சையளிப்பதன் மூலம் சிகிச்சையளிப்பதை சுகாதார வல்லுநர்கள் பரிசோதித்து வருகின்றனர். விலங்கு சோதனைகள், உங்கள் குடலில் ஆரோக்கியமான பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரித் தொகுப்பு இருப்பது, இரைப்பை குடல், நரம்பியல், அழற்சி மற்றும் உணர்ச்சி மன அழுத்த அறிகுறிகளைப் போக்க உதவக் கூடும் என்று கூறியுள்ளன. மனிதர்களில் முடிவுகள் இன்னும் கலவையாகவே உள்ளன, ஆனால் சுவாரஸ்யமாக உள்ளன. அவர்கள் உங்கள் குடல் நுண்ணுயிரித் தொகுப்புக்குப் பல வழிகளில் சிகிச்சையளிக்கலாம்:
புரோபயாடிக்குகள் (Probiotics).
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் (Antibiotics).
மல நுண்ணுயிரித் தொகுப்பு மாற்று சிகிச்சை (Fecal microbiota transplantation).
சில செயல்பாட்டு இரைப்பை குடல் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள், மருத்துவ நிபுணருடன் (behavioral medicine specialist) மன-உடல் சிகிச்சையிலிருந்து பயனடையலாம். பல்வேறு வகையான சிகிச்சைகள், தொடர்ந்து வரும் இரைப்பை குடல் அறிகுறிகளைப் போக்க அல்லது குறைந்தபட்சம் அவற்றைச் சமாளிக்கக் கற்றுக்கொள்ள உதவியாக இருக்கும். அவை உங்கள் ஒட்டுமொத்த மனநிலையையும் மன அழுத்த அளவுகளையும் மேம்படுத்தவும் உதவும், இது மறைமுகமாக உங்கள் குடலுக்கு உதவும்.
சிகிச்சைகள் பலவிதம் :
தளர்வு சிகிச்சை: இந்த அணுகுமுறை, நீங்கள் ஓய்வெடுக்கவும் மன அழுத்தத்திற்கான உங்கள் தன்னியக்க எதிர்வினைகளைக் குறைக்கவும் பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. நுட்பங்களில் படிப்படியான தசைத் தளர்வு (progressive muscle relaxation), காட்சிப்படுத்தல் (visualization) மற்றும் ஓய்வூட்டும் இசை ஆகியவை அடங்கும். அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சையுடன் (CBT) இணைக்கப்படும்போது இந்த சிகிச்சைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது.
அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை: இந்த அணுகுமுறையின் குறிக்கோள், இரைப்பை குடல் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள், உடல் வலி, மன/உணர்ச்சி மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் தொடர்பான அவர்களின் எண்ணங்கள், நடத்தை மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான பதில்களை மாற்ற உதவுவதாகும்.
குடல் சார்ந்த தளர்வுப் பயிற்சி: இது, இரைப்பை குடல் செயல்பாட்டில் கவனம் செலுத்தும் நேர்மறையான ஆலோசனைகளுடன் (positive suggestions) கூடிய ஆழ்ந்த தளர்வின் கலவையாகும். உதாரணமாக, உங்கள் வயிற்றில் கைகளை வைத்துக்கொண்டு, அங்கு வெப்பத்தை உணரும்படியும், உங்கள் இரைப்பை குடல் செயல்பாட்டின் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதாக கற்பனை செய்யும்படியும் கேட்டுக்கொள்வது. வெளிப்படையான மன அழுத்தம் இல்லாத நிலையிலும் அறிகுறிகள் ஏற்படும் நபர்களுக்கு இந்த அணுகுமுறை உதவியாக இருக்கும்.
பயோஃபீட்பேக்: இந்த சிகிச்சைப் பயிற்சி, ஒரு நபர் தன்னியக்க உடல் எதிர்வினைகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதைக் கற்பிக்கிறது. உதாரணமாக, இதயத் துடிப்பு அல்லது உடல் வெப்பநிலையை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை, இந்தச் செயல்பாடுகள் குறித்த பின்னூட்டத்தை வழங்கும் ஒரு மின்னணு சாதனத்தின் உதவியுடன் கற்றுக்கொள்வது. பிற மன அழுத்தம் மற்றும் அறிகுறி மேலாண்மை நுட்பங்களுடன் இணைந்து பயோஃபீட்பேக், செயல்பாட்டு இரைப்பை குடல் கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு நேர்மறையான சுகாதார விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.
குடல் - மூளை: வீட்டில் செய்ய வேண்டியவை ..
நாள்தோறும் உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தைக் கவனித்துக்கொள்வதற்கான சிறந்த வழி ஆரோக்கியமான, சமச்சீரான உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவதாகும். உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க உங்களால் முடிந்ததைச் செய்வதன் மூலம், உங்கள் மூளை ஆரோக்கியத்தையும் அதன் மூலம், ஒருவேளை உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் நீங்கள் கவனித்துக்கொள்ளலாம். தீவிரமான காலங்களில் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிப்பதற்கான சில வழிகள் மற்றும் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் மன அழுத்தத்தைப் போக்குவதற்கான வழிகள் இங்கே உள்ளன.
குடல் - மூளை அச்சுக்கு ஏற்ற உணவு
உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை இயற்கையாக மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு நல்ல வழி, தாவரங்களை, பல்வேறு வகையான முழு தானியங்களை உண்பதாகும். ஒரு மாறுபட்ட உணவு முறை, ஆரோக்கியமான, சமச்சீரான குடல் நுண்ணுயிரித் தொகுப்பை ஆதரிக்கிறது. முழு உணவுகள் மற்றும் தாவரங்கள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைவிட ஒரு கலோரிக்கு அதிக ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், தீங்கு விளைவிக்கும் சேர்க்கைகள், இனிப்பூட்டிகள் மற்றும் நிறைவுற்ற கொழுப்புகளுக்கு இடமளிக்காது. அதற்குப் பதிலாக, அவை வழங்குவது: கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்து. பெரும்பாலான தாவரங்களில் இரண்டு வகையான நார்ச்சத்தும் உள்ளன. இவை உங்கள் குடல் இயக்கத்தை ஒழுங்காக வைத்திருக்கவும், நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகளுக்கு உணவளிக்கவும் உதவுகின்றன. இந்த நுண்ணுயிரிகள், உங்கள் குடல் சுவரை வளர்க்கின்றன.
ப்ரீபயாடிக்குகள் மற்றும் புரோபயாடிக்குகள்:
புரோபயாடிக்குகள் என்பவை தயிர் மற்றும் சார்க்ராட் போன்ற புளிக்கவைக்கப்பட்ட உணவுகளில் உள்ள உயிருள்ள பாக்டீரியாக்கள். ப்ரீபயாடிக்குகள் என்பவை இந்த பாக்டீரியாக்கள் சாப்பிட விரும்பும் நார்ச்சத்துக்கள் மற்றும் சிக்கலான மாவுச்சத்துக்கள் ஆகும்.
ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள்: பல்வேறு வகையான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இயற்கையாகக் காணப்படும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், உங்கள் உடலில் உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடவும், அழற்சியைத் தடுக்கவும் உதவுகின்றன. வெவ்வேறு உணவுகளில் வெவ்வேறு வகையான ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன.
அழற்சி எதிர்ப்பு உணவுகள்: ஒரு முழு உணவு, தாவரம் நிறைந்த உணவு முறை இயற்கையாகவே அழற்சி எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது. ஏனெனில் இது சர்க்கரை, சேர்க்கைகள் மற்றும் கொழுப்பைக் குறைக்கிறது. இது உங்கள் குடல் நுண்ணுயிரிகளை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
முக்கிய குறிப்பு
உங்கள் குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையே நரம்புகள், ரசாயன சமிக்ஞைகள் மூலம் தொடர்ந்து தகவல் பரிமாற்றம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அவை மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பதால், ஒன்றின் வலியை மற்றொன்று உணர முடியும். உங்கள் செரிமான அமைப்பு அல்லது நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிக்கும் ஒரு நிலை உங்களுக்கு இருந்தால், அது மற்றொன்றையும் பாதிக்கலாம். சுகாதார வல்லுநர்கள், குடல்-மூளை அச்சின் இருபுறங்களில் இருந்தும் இந்த நிலைமைகளை அணுகத் தொடங்கியுள்ளனர். உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தையும் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் கவனித்துக்கொள்வதன் மூலம், நீங்களும் அவ்வாறே செய்யலாம்.
