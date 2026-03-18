சென்னை கணிதவியல் கல்வி மையத்தில் நான்கு ஆண்டுகள் பிஎஸ் படிப்பு

சென்னை: சென்னை கணிதவியல் கல்வி மையத்தில், வரும் 2026 - 27ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்கவிருக்கும் பிஎஸ் (ஹானர்ஸ்) நான்கு ஆண்டுகள் கணிதப் பட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சென்னை கணிதவியல் கல்வி மையத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வரும் பிஎஸ்சி கணிதவியல் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பை முடிக்கும் பட்டதாரி இளைஞர்கள் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை பெற்று வருகிறார்கள்.
ஆனால், கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வளாகத் தேர்வுகளின்போது, பங்கேற்கும் பெரிய நிறுவனங்கள் நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பையே கட்கிறார்கள். எனவே, வரும் கல்வியாண்டிலிருந்து பிஎஸ்சி படிப்பை 4 ஆண்டுகள் வழங்கும் பிஎஸ் படிப்பாக தரம் உயர்த்தியிருக்கிறோம்.
நான்காம் ஆண்டில், இணைப்புப் படிப்பாக மாணவர்கள் டேட்டா சயின்ஸ் பாடத்திலும் பட்டம் பெறுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் இப்படிப்பில் 50 மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள். மே 2ஆம் தேதி நடக்கும் நுழைவுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால்தான் சேர்க்கை கிடைக்கும். இங்கு பிஎஸ் முடித்தவர்கள் ஓராண்டில் முதுகலைப் பட்டமும் இங்கு படிக்கலாம்.
cmi.ac.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி ஏப்ரல் 4. சென்னை, மதுரை உள்பட 30 மையங்களில் தேர்வு நடைபெறும். இந்த தேர்வுக்கு 4000 பேர் விண்ணப்பிப்பார்கள்.
மெரீனாவில் திரையிடப்படும் மாநகராட்சியின் 5 ஆண்டுகள் சாதனையை விளக்கும் குறும்படம்
கல்வி, ஆராய்ச்சிக்கு கூடுதல் நிதி: பிரதமருக்கு கல்வியாளா் இ.பாலகுருசாமி கோரிக்கை
‘கன்னியாகுமரியில் 40 ஆண்டுகள் வணிகம் செய்யும் வியாபாரிகளின் கடைகளை மாற்றக் கூடாது’
புதுப்பிப்பு கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தி 4 டெல்டா மாவட்டங்களில் நாளை முதல் லாரிகள் இயக்கப்படாது! - சம்மேளனத் தலைவா் தன்ராஜ்
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
தினமணி வீடியோ செய்தி...
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...