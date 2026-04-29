இந்தியாவில் சோனி பிஎஸ்5 ப்ரோ விலை என்ன? மகிழ்ச்சி தகவல்

உலகம் முழுவதும் சோனி பிஎஸ்5 ப்ரோ விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் அதன் விலை என்ன, மாற்றம் இருக்கிறதா என்று பலரும் தேடி வருகிறார்கள்.
ஆனால், இந்தியர்களுக்கும், விளையாட்டுப் பிரியர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியளிக்கும் வகையில் இந்தியாவில் மட்டும் சோனி பிஎஸ்5 ப்ரோ விலை மாற்றமின்றி நீடிக்கிறது என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, பிரிட்டன், ஆசிய நாடுகளில், சோனி தன்னுடைய உற்பத்திப் பொருள்களின் விலைகளை உயர்த்தியிருப்பது குறித்து அறிவிப்பினை வெளியிட்டு அதனை வாங்கக் காத்திருந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அதேவேளையில், இந்தியாவிலும் சோனி பிஎஸ்5 விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் உயரலாம் என்ற எண்ணமும் இருந்தது.
மெமரி சிப்ஸ் விலை ஏற்றம் மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார காரணிகளால் சோனி பொருள்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டதாகவும் அந்த நிறுவனம் விளக்கம் கொடுத்திருந்தது. இந்த விலை ஏற்றம் 2026 ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி முதலே நடைமுறைக்கும் வந்துவிட்டது. இது ஒரே ஆண்டுக்குள் நடந்த இரண்டாவது விலையேற்றம் என்றும் அதிருப்திகள் வெளியாகின.
ஆனால், இந்தியாவில் பிஎஸ்5 மற்றும் சோனி பிஎஸ்5 ப்ரோ விலைகள் அப்படியே மாற்றமின்றி உள்ளன. அதாவது சோனி பிஎஸ்5 விலை ரூ.54,990 முதல் ரூ.59,990 என அதன் வேறுபாடுகளுக்கு எற்ப இந்திய சந்தைகளில் விற்பனையாகிறது.
அதுபோல பிஎஸ் 5 ப்ரோ விலையும் ரூ.85 ஆயிரத்தை ஒட்டியே இருப்பதாகவும், நகரங்கள் மற்றும் செல்போன் வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப விலையில் மாற்றம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
